घर वालों को मनाकर करने जा रही थी लव मैरिज, शराब के नशे में पहुंचा दूल्हा, दुल्हन ने लौटा दी बारात

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। ओडिशा के निजी स्कूल में शिक्षिका ने प्रेम विवाह के लिए परिवारवालों को मना लिया। जब दुल्हा तय समय पर बरात लेकर पहुंचा तो वह शराब के नशे में धुत था। उसकी हरकतों को देखकर युवती ने शादी से इन्कार कर दिया। इसके बाद युवक अब युवती के परिवारवालों को फोन पर धमकी दे रहा है। युवती की शिकायत पर पुलिस ने जुर्म दर्ज कर मामले को जांच में लिया है।

परिवार वालों को मिल रही धमकी, परेशान होकर पहुंची थाने आरोपित युवक की हरकतें सामने आने के बाद युवती और उसके परिवार वाले शादी भवन को छोड़कर अपने घर चले गए। उन्होंने थाने में भी इसकी शिकायत नहीं की। इधर युवक शादी टूट जाने के बाद युवती के परिवार वालों से हुज्जतबाजी करते हुए गाली-गलौज करने लगा। इसे भी युवती ने नजर अंदाज किया। दूसरे दिन भी जब युवक ने युवती के परिवारवालों को धमकी देकर अभद्रता की तो युवती का सब्र टूट गया। युवती ने थाने पहुंचकर पूरे मामले की शिकायत की।