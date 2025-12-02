मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    घर वालों को मनाकर करने जा रही थी लव मैरिज, शराब के नशे में पहुंचा दूल्हा, दुल्हन ने लौटा दी बारात

    युवती ने अपने परिवार के लोगों से इस संबंध में बात की। युवती ने किसी तरह परिवार के लोगों को भी शादी के लिए मना लिया। बेटी की खुशी के लिए परिवार के लोग बरात का स्वागत करने तैयारियों में जुट गए। दुल्हा जब अपने परिवार के लोगों को लेकर बिलासपुर पहुंचा तो युवती और उसके परिवार वालों के सामने उसकी हरकतें सामने आ गईं।

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Tue, 02 Dec 2025 08:47:51 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 02 Dec 2025 09:06:48 PM (IST)
    घर वालों को मनाकर करने जा रही थी लव मैरिज, शराब के नशे में पहुंचा दूल्हा, दुल्हन ने लौटा दी बारात
    दुल्‍हन से लौटाई शराबी दूल्‍हे की बारात। - सांकेतिक फोटो।

    HighLights

    1. अशोक वाटिका में थी शादी, अब थाने पहुंचा मामला
    2. आरोपित दुल्हा युवती के स्वजन को दे रहा धमकी
    3. पुलिस ने जुर्म दर्ज कर मामले को जांच में लिया है

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। ओडिशा के निजी स्कूल में शिक्षिका ने प्रेम विवाह के लिए परिवारवालों को मना लिया। जब दुल्हा तय समय पर बरात लेकर पहुंचा तो वह शराब के नशे में धुत था। उसकी हरकतों को देखकर युवती ने शादी से इन्कार कर दिया। इसके बाद युवक अब युवती के परिवारवालों को फोन पर धमकी दे रहा है। युवती की शिकायत पर पुलिस ने जुर्म दर्ज कर मामले को जांच में लिया है।

    naidunia_image

    चढ़ावा चढ़ाने से पहले 10 लाख रुपये दहेज मांगा, नहीं मिलने पर बारात वापस ले गया दूल्हा

    यह है पूरा मामला

    • सरकंडा क्षेत्र में रहने वाली युवती ओडिशा के निजी स्कूल में शिक्षिका है।

    • युवती ने पुलिस को बताया कि वह ओडिशा के बंधबाहाल में रहने वाले किशन से प्रेम करती थी।

    • उसने अपने परिवारवालों को किशन से विवाह करने के लिए राजी कर लिया।

    • इसके बाद दोनों पक्ष ने आपस में बातचीत कर 26 नवंबर को सगाई और 27 नवंबर को शादी तय कर ली।

    • इसके लिए उन्होंने बिरकोना रोड स्थित अशोक वाटिका को बुक कर लिया। वर पक्ष को 26 नवंबर की दोपहर पहुंचना था।

    • तय समय पर आने के बजाए वर पक्ष के लोग रात करीब 10 बजे पहुंचे। तब किशन सिंह शराब के नशे में धुत था। नशे के कारण वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था।

    • उसकी हरकतों को देखकर युवती ने शादी से इन्कार कर दिया।

    • इसका युवती के परिवारवालों ने भी साथ दिया।

    • युवक ने युवती के पिता, मां और परिवार के अन्य लोगों से गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी।

    • युवती और उसके परिवार वाले शादी घर को छोड़कर अपने घर चले गए।

    • दूसरे दिन शाम करीब सात बजे युवक ने युवती के भाई को काॅल कर अपनी बहन से शादी कराने के लिए कहा।

    • तब उसने अपनी बहन की इच्छा से शादी कराने की बात कही।

    • इस पर युवक ने युवती के भाई को भी जान से मारने की धमकी दी।

    • युवती ने पूरे मामले की शिकायत सरकंडा थाने में की है।

    • इस पर पुलिस ने जुर्म दर्ज कर मामले को जांच में लिया है।

    naidunia_image

    दुल्हन के पिता से दूल्हे की मां से हुआ प्यार, बच्चों की सगाई से पहले दोनों हुए फरार

    युवती के साहस की सराहना कर रहे स्वजन

    युवती ओडिशा में रहकर निजी स्कूल में पढ़ाती थी। इसी दौरान उसकी पहचान किशन सिंह से हुई थी। बाद में दोनों के बीच शादी को लेकर भी सहमति बन गई। इसके बाद युवती ने अपने परिवार के लोगों से इस संबंध में बात की। युवती ने किसी तरह परिवार के लोगों को भी शादी के लिए मना लिया। बेटी की खुशी के लिए परिवार के लोग बरात का स्वागत करने तैयारियों में जुट गए। दुल्हा जब अपने परिवार के लोगों को लेकर बिलासपुर पहुंचा तो युवती और उसके परिवार वालों के सामने उसकी हरकतें सामने आ गईं। जब युवती ने शादी से इन्कार किया तो परिवार के लोगों ने भी उसका साथ दिया।


    naidunia_image

    परिवार वालों को मिल रही धमकी, परेशान होकर पहुंची थाने

    आरोपित युवक की हरकतें सामने आने के बाद युवती और उसके परिवार वाले शादी भवन को छोड़कर अपने घर चले गए। उन्होंने थाने में भी इसकी शिकायत नहीं की। इधर युवक शादी टूट जाने के बाद युवती के परिवार वालों से हुज्जतबाजी करते हुए गाली-गलौज करने लगा। इसे भी युवती ने नजर अंदाज किया। दूसरे दिन भी जब युवक ने युवती के परिवारवालों को धमकी देकर अभद्रता की तो युवती का सब्र टूट गया। युवती ने थाने पहुंचकर पूरे मामले की शिकायत की।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.