मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    दीवार पर लिपिस्टिक से सुसाइड नोट में लिखा दूसरे युवक का नाम और I Love U... कमरे में मिला पति-पत्नी का शव

    बिलासपुर के अटल आवास कॉलोनी के एक कमरे में पति-पत्नी का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। आशंका जताई जा रही है कि पत्नी का किसी अन्य युवक के साथ संबंध होने के शक में पति ने उसकी हत्याकर खुद फांसी लगा ली। दीवार पर लिपस्टिक से लिखा सुसाइड नोट मिला है।

    By Mohammad Safraj Memon
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Wed, 26 Nov 2025 11:19:45 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 26 Nov 2025 11:29:43 AM (IST)
    दीवार पर लिपिस्टिक से सुसाइड नोट में लिखा दूसरे युवक का नाम और I Love U... कमरे में मिला पति-पत्नी का शव
    लिपस्टिक से दीवार पर लिखा सुसाइड नोट

    HighLights

    1. पत्नी की हत्याकर पति के फांसी लगाने की आशंका
    2. सुसाइड नोट में पति ने अन्य युवक का लिखा नाम
    3. मां-बाप की मौत के बाद तीन छोटे बच्चे हुए अनाथ

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। सरकंडा क्षेत्र के भूकंप अटल आवास में रहने वाले दंपत्ति की लाश कमरे में मिली है। युवक का शव फांसी के फंदे पर लटक रहा था। वहीं पत्नी की लाश बिस्तर पर था। युवक ने दीवार पर पत्नी की लिपिस्टिक से सुसाइड नोट लिखा था। इसमें पति ने एक अन्य युवक को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया है। पीएम के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

    सरकंडा टीआइ प्रदीप आर्य ने बताया कि भूकंप अटल आवास में रहने वाली नेहा उर्फ शिवानी तांबे और प्रेम तांबे निजी कंपनी में सफाई कर्मी थे। उन्होंने 10 साल पहले प्रेम विवाह किया था। उनके तीन बच्चे हैं। सोमवार की दोपहर तक दोनों पति-पत्नी घर से बाहर नहीं निकले। इसी दौरान शिवानी की मां रीना उनके घर पर आई।


    मृतका की मां ने धक्का देकर घर का दरवाजा खोला। अंदर कमरे में उनकी बेटी बिस्तर पर पड़ी थी। दामाद की लाश फांसी के फंदे पर लटक रही थी। इसे देखकर महिला की चीख निकल गई। उसने शोर मचाकर आसपास के लोगों को इसकी जानकारी दी।

    अपार्टमेंट में रहने वाले लाेग भी वहां पहुंच गए। तत्काल इसकी जानकारी सरकंडा पुलिस को दी गई। तब पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच गई। साथ ही फोरेंसिक एक्सपर्ट को भी मौके पर बुलाया गया। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो कमरे की दीवार पर एक नाेट लिखा था।

    दीवार पर लिपस्टिक से पति ने कुछ लिख रखा था। उसने अपनी पत्नी पर किसी दूसरे युवक से बात करने और उर्जा पार्क के पास उन्हें पकड़ लेने की बात लिखी थी। युवक ने अपनी और पत्नी की मौत का जिम्मेदार राजेश विश्वास को बताया है। उसने दीवार पर राजेश का मोबाइल नंबर भी लिख दिया है।

    पत्नी की हत्या कर लगाई फांसी

    टीआई प्रदीप आर्य ने बताया कि पुलिस ने मोहल्ले के लोगों से पूछताछ की है। इसमें पता चला है कि पति-पत्नी के बीच आए दिन विवाद होता था। वहीं, सुसाइड नोट पर युवक ने अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह किया है। इससे आशंका है कि युवक ने चरित्र शंका पर अपनी पत्नी का गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद उसने खुद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पीएम रिपोर्ट से पूरा मामला स्पष्ट होगा।

    यह भी पढ़ें- सूदखोर तोमर बंधुओं के खिलाफ फिर FIR, 10.50 लाख का सामान ले गए, पैसा मांगने पर दुकान बंद कराने की दी धमकी

    मां-पिता की मौत, बच्चे हुए अनाथ

    पति-पत्नी की जिस समय लाश मिली बच्चे स्कूल गए हुए थे। उन्हें इस घटना की जानकारी नहीं थी। उन्हें स्वजन स्कूल से लेकर आए। बच्चों को जब पता चला कि उनके माता-पिता इस दुनिया में नहीं है वे दहाड़े मारकर रोने लगे। इधर परिवार के लोगों का भी हाल बुरा था। मोहल्ले के लोगों ने किसी तरह बच्चों को संभाला। पुलिस की जांच के बाद शव चीरघर भेज दिया गया।

    हत्या के बाद लिखा आई लव यू

    पत्नी की हत्या के बाद युवक ने दीवार पर सुसाइड नोट लिखा। इसमें उसने अपनी पत्नी के चरित्र पर शंका जाहिर की। साथ ही अपनी बात नहीं मानने की बात भी लिखी। युवक को इसका जिम्मेदार भी बताया। इसके बाद उसने आइ लव यू शिवानी भी लिखा था।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.