मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    सूदखोर तोमर बंधुओं के खिलाफ फिर FIR, 10.50 लाख का सामान ले गए, पैसा मांगने पर दुकान बंद कराने की दी धमकी

    रायपुर के तोमर भाइयोंं के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज हुआ है। देवेंद्र नगर थाने में व्यापारी ने दोनों पर दुकान से धमकी 10 लाख 50 हजार रुपए का सामान लेकर जाने और पैसे मांगने पर धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    By Deepak Shukla
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Wed, 26 Nov 2025 10:55:58 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 26 Nov 2025 11:00:35 AM (IST)
    सूदखोर तोमर बंधुओं के खिलाफ फिर FIR, 10.50 लाख का सामान ले गए, पैसा मांगने पर दुकान बंद कराने की दी धमकी
    तोमर बंधुओं के खिलाफ एक और एफआईआर

    HighLights

    1. कारोबारी ने देवेंद्र नगर थाने में दर्ज कराई शिकायत
    2. बड़ा भाई देवेंद्र सिंह तोमर फिलहाल जेल में बंद है
    3. रोहित तोमर पिछले 5 महीनों से फरार चल रहा है

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: राजधानी में सूदखोर और हिस्ट्रीशीटर तोमर बंधुओं की धमकियों और जबरन वसूली का एक और मामला सामने आया है। देवेंद्र नगर थाना पुलिस ने कारोबारी संजय चांडक की शिकायत पर विरेंद्र सिंह तोमर और रोहित तोमर के खिलाफ आठवीं FIR दर्ज की है। यह घटना वर्ष 2021 की बताई जा रही है, लेकिन पीड़ित ने लगातार धमकियों के कारण अब मामला दर्ज कराया है।

    क्या है पूरा मामला

    शिकायतकर्ता संजय चांडक ने पुलिस को बताया कि आरोपी विरेंद्र और रोहित तोमर उनकी दुकान से धमकी देकर बैडशीट, पर्दे सहित करीब 10 लाख 50 हजार रुपए का सामान ले गए थे। रकम मांगने पर दोनों ने खुद को करणी सेना का अध्यक्ष बताकर दुकान बंद करवाने और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। लगातार दबाव और धमकियों के चलते व्यापारी परेशान रहा।


    यह भी पढ़ें- सूदखोर हिस्ट्रीशीटर वीरेंद्र तोमर को 162 दिन बाद गिरफ्तार कर रायपुर लेकर आई पुलिस, छोटा भाई अब भी फरार

    एक जेल में, दूसरा 5 महीने से फरार

    पुलिस के अनुसार विरेंद्र सिंह तोमर इस समय जेल में बंद है, जबकि उसका भाई रोहित तोमर पिछले 5 महीनों से फरार है। उसकी गिरफ्तारी पर 5 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है। दोनों के खिलाफ अलग–अलग मामलों में यह आठवीं FIR है।

    पुलिस जांच जारी

    देवेंद्र नगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ ठोस सबूत जुटाए जा रहे हैं और जल्द ही फरार आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.