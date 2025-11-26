सूदखोर तोमर बंधुओं के खिलाफ फिर FIR, 10.50 लाख का सामान ले गए, पैसा मांगने पर दुकान बंद कराने की दी धमकी

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: राजधानी में सूदखोर और हिस्ट्रीशीटर तोमर बंधुओं की धमकियों और जबरन वसूली का एक और मामला सामने आया है। देवेंद्र नगर थाना पुलिस ने कारोबारी संजय चांडक की शिकायत पर विरेंद्र सिंह तोमर और रोहित तोमर के खिलाफ आठवीं FIR दर्ज की है। यह घटना वर्ष 2021 की बताई जा रही है, लेकिन पीड़ित ने लगातार धमकियों के कारण अब मामला दर्ज कराया है।
शिकायतकर्ता संजय चांडक ने पुलिस को बताया कि आरोपी विरेंद्र और रोहित तोमर उनकी दुकान से धमकी देकर बैडशीट, पर्दे सहित करीब 10 लाख 50 हजार रुपए का सामान ले गए थे। रकम मांगने पर दोनों ने खुद को करणी सेना का अध्यक्ष बताकर दुकान बंद करवाने और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। लगातार दबाव और धमकियों के चलते व्यापारी परेशान रहा।
यह भी पढ़ें- सूदखोर हिस्ट्रीशीटर वीरेंद्र तोमर को 162 दिन बाद गिरफ्तार कर रायपुर लेकर आई पुलिस, छोटा भाई अब भी फरार
पुलिस के अनुसार विरेंद्र सिंह तोमर इस समय जेल में बंद है, जबकि उसका भाई रोहित तोमर पिछले 5 महीनों से फरार है। उसकी गिरफ्तारी पर 5 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है। दोनों के खिलाफ अलग–अलग मामलों में यह आठवीं FIR है।
देवेंद्र नगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ ठोस सबूत जुटाए जा रहे हैं और जल्द ही फरार आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा।