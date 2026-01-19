मेरी खबरें
    तोरवा के देवरीखुर्द में रहने वाले युवक ने बार-बार फोन करने से नाराज होकर अपनी पत्नी का हाथ तोड़ दिया। साथ ही उस पर धारदार हथियार से हमला भी किया। हमले

    By Digital DeskEdited By: Akash Pandey
    Publish Date: Mon, 19 Jan 2026 12:05:26 PM (IST)Updated Date: Mon, 19 Jan 2026 12:05:26 PM (IST)
    बिलासपुर में हैवानियत... घूमने के दौरान पत्नी ने किया फोन, तो गुस्साए पति ने धारदार हथियार से किया हमला, फिर हाथ तोड़ा
    1. फोन करने से नाराज होकर अपनी पत्नी का हाथ तोड़ दिया
    2. इसके साथ ही उस पर धारदार हथियार से हमला भी किया
    3. हमले में घायल पत्नी ने घटना की शिकायत तोरवा थाने में की

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। तोरवा के देवरीखुर्द में रहने वाले युवक ने बार-बार फोन करने से नाराज होकर अपनी पत्नी का हाथ तोड़ दिया। साथ ही उस पर धारदार हथियार से हमला भी किया। हमले में घायल पत्नी ने घटना की शिकायत तोरवा थाने में की है। पुलिस ने जुर्म दर्ज कर मामले को जांच में लिया है।

    मामला दर्ज करवाया

    तोरवा के देवरीखुर्द में रहने वाली रेहाना किन्नर (29) ने अपने पति के खिलाफ मारपीट की शिकायत दर्ज कराई है। रेहाना ने बताया कि उसका पति वरुण महानंद छह जनवरी को घूमने के लिए नैनीताल गया था। इस दौरान रेहाना मोबाइल पर उसे बार-बार काल करती थी।


    नैनीताल से लौटने के बाद वरुण ने इसी बात को लेकर 13 जनवरी को पत्नी से विवाद किया। समझाने पर उसने गालियां दीं और जान से मारने की धमकी भी दी। इसी दौरान उसने रेहाना पर धारदार हथियार से हमला कर दिया।

    हमले में घायल रेहाना शिकायत लेकर अपने पति की दादी सरोज महानंद के पास गई। इसी बीच उसका पति भी पीछे-पीछे अपने दादा के घर पहुंच गया। वहां उसने लकड़ी के बत्ते से पत्नी की पिटाई कर दी, जिससे रेहाना का हाथ टूट गया।

    पुलिस ने केस दर्ज किया

    मारपीट से घायल रेहाना किसी तरह निजी अस्पताल पहुंची। उपचार के बाद उसने तोरवा थाने में घटना की शिकायत की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

