बिलासपुर में हैवानियत... घूमने के दौरान पत्नी ने किया फोन, तो गुस्साए पति ने धारदार हथियार से किया हमला, फिर हाथ तोड़ा

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। तोरवा के देवरीखुर्द में रहने वाले युवक ने बार-बार फोन करने से नाराज होकर अपनी पत्नी का हाथ तोड़ दिया। साथ ही उस पर धारदार हथियार से हमला भी किया। हमले में घायल पत्नी ने घटना की शिकायत तोरवा थाने में की है। पुलिस ने जुर्म दर्ज कर मामले को जांच में लिया है।

मामला दर्ज करवाया तोरवा के देवरीखुर्द में रहने वाली रेहाना किन्नर (29) ने अपने पति के खिलाफ मारपीट की शिकायत दर्ज कराई है। रेहाना ने बताया कि उसका पति वरुण महानंद छह जनवरी को घूमने के लिए नैनीताल गया था। इस दौरान रेहाना मोबाइल पर उसे बार-बार काल करती थी।