नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। कोटा के शिवतराई जंगल में गुरुवार की शाम लाश मिलने के बाद पुलिस ने अपनी जांच आगे बढ़ा दी है। मौके पर मिली बाइक के चेचिस नंबर से पता चला कि चोरों ने करीब 20 दिन पहले मुंगेली जिला अस्पताल से बाइक चोरी की थी। उसी बाइक से युवक का शव लाकर जंगल में जला दिया गया।

पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर अपनी जांच आगे बढ़ाई है। मुंगेली में रहने वाले एक परिवार ने युवक की पहचान की है। युवक चार दिनों से लापता था। वहीं, कोरबा से भी एक परिवार कोटा पहुंचा है। अब पुलिस युवक की पहचान की पुष्टि कर रही है।