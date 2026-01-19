बिलासपुर में उड़ानें कम होने से हवाई सफर हुआ महंगा, दिल्ली के यात्रियों के लिए बढ़ी परेशानी
Publish Date: Mon, 19 Jan 2026 01:40:48 PM (IST)Updated Date: Mon, 19 Jan 2026 01:40:47 PM (IST)
बिलासपुर में उड़ानें कम होने से हवाई सफर हुआ महंगा
- बिलासपुर से दिल्ली तक उड़ान सेवा अब तीन दिन
- दिल्ली का किराया 8500 से लेकर 12 हजार रुपये तक
- लोग नागपुर जाकर दिल्ली की उड़ान भर रहे हैं
नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। बिलासपुर से दिल्ली तक उड़ान सेवा को घटाकर तीन दिन कर दिया गया है। सुविधा में हुई इस कटौती का खामियाजा भी यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। इसका एक दुष्परिणाम यह भी हुआ है कि रायपुर से जाने वाली दिल्ली की उड़ानों के किराए में बढ़ोतरी हो गई है और यह किराया अगर आप एक दिन पहले टिकट लें तो 10 हजार रुपये तक पहुंच रहा है।
इसी परेशानी को देखते हुए अब बिलासपुर से दिल्ली की उड़ानों को पहले की तरह सप्ताह में छह या सात दिन करने की मांग उठने लगी है।
दिल्ली का किराया 8500 से लेकर 12 हजार रुपये तक
रविवार को जारी हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति के महाधरना में यह मुद्दा जमकर उछला। समिति ने ब्यौरा भी दिया, जिसमें 19 जनवरी को अगर दिल्ली जाने का टिकट लिया जाए तो रायपुर से दिल्ली का किराया 8500 से लेकर 12 हजार रुपये तक है।
केवल एक फ्लाइट जो रात 12 बजे के बाद दिल्ली पहुंचती है, उसमें किराया छह हजार रुपये करीब है। लेकिन कोहरे की वजह से इस उड़ान में सफर करना लोगों को पसंद नहीं आ रहा।
नागपुर जाकर दिल्ली की उड़ान भर रहे
इस स्थिति के कारण कई लोग नागपुर तक जाकर दिल्ली की उड़ान भर रहे हैं। बिलासपुर से रायपुर तक टैक्सी से जाने पर दो हजार रुपये खर्च होते हैं, जबकि एक हजार रुपये में यात्री ट्रेन से नागपुर भी पहुंच जाता है। नागपुर से दिल्ली का किराया अभी भी छह हजार रुपये हैं।
बड़े एयरपोर्ट और नई उड़ानें आवश्यक
समिति का कहना है कि न केवल बिलासपुर बल्कि रायपुर को भी बिलासपुर से उड़ान कम होने का नुकसान हो रहा है। समिति ने कहा कि छत्तीसगढ़ के सभी व्यक्तियों को यह स्वीकार करना चाहिए कि रायपुर एयरपोर्ट से अकेले पूरे छत्तीसगढ़ को पर्याप्त सेवा नहीं दी जा सकती है और बिलासपुर जैसे अन्य शहरों में बड़े एयरपोर्ट और नई उड़ानें आवश्यक है।
महाधरना में प्रमुख रूप से मनोज तिवारी, अनिल गुलहरे, समीर अहमद बबला, बद्री यादव, रवि बनर्जी, देवेंद्र सिंह ठाकुर, प्रतीक तिवारी, शिरीष कश्यप, मजहर खान, शेख अल्फाज, मोहन जायसवाल, संतोष पीपलवा, प्रकाश बहरानी, अमर बजाज शामिल रहे।