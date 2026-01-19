बिलासपुर में उड़ानें कम होने से हवाई सफर हुआ महंगा, दिल्ली के यात्रियों के लिए बढ़ी परेशानी

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। बिलासपुर से दिल्ली तक उड़ान सेवा को घटाकर तीन दिन कर दिया गया है। सुविधा में हुई इस कटौती का खामियाजा भी यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। इसका एक दुष्परिणाम यह भी हुआ है कि रायपुर से जाने वाली दिल्ली की उड़ानों के किराए में बढ़ोतरी हो गई है और यह किराया अगर आप एक दिन पहले टिकट लें तो 10 हजार रुपये तक पहुंच रहा है।

इसी परेशानी को देखते हुए अब बिलासपुर से दिल्ली की उड़ानों को पहले की तरह सप्ताह में छह या सात दिन करने की मांग उठने लगी है। दिल्ली का किराया 8500 से लेकर 12 हजार रुपये तक रविवार को जारी हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति के महाधरना में यह मुद्दा जमकर उछला। समिति ने ब्यौरा भी दिया, जिसमें 19 जनवरी को अगर दिल्ली जाने का टिकट लिया जाए तो रायपुर से दिल्ली का किराया 8500 से लेकर 12 हजार रुपये तक है।