    By Digital DeskEdited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Sun, 18 Jan 2026 09:30:49 PM (IST)Updated Date: Sun, 18 Jan 2026 09:30:49 PM (IST)
    बिलासपुर: SIR में बड़ी बाधा... बीएलओ को नहीं मिल रहे मतदाताओं के घर, दीवारों पर चस्पा किए जा रहे नोटिस
    बिलासपुर: SIR में बड़ी बाधा

    HighLights

    1. वार्डों में मकान नहीं मिलने पर दीवारों पर लगाए जा रहे नोटिस
    2. अतिक्रमण हटने से बदला वार्डों का नक्शा, बीएलओ हैरान
    3. मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए बीएलओ या केंद्रों से करें संपर्क

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के दौरान जिन मतदाताओं के घर का पता नहीं मिल रहा, उनकी खोजबीन के लिए सार्वजनिक स्थान पर नोटिस चस्पा किया जा रहा है। गोंडपारा में भौतिक सत्यापन के बाद नोटिस बांटने घर खोज रहे बीएलओ को संबंधित लोगों की जानकारी तो दूर, उनके पते ही नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में नगर निगम सभापति विनोद सोनी के घर से लगी दीवार पर लापता लोगों के नोटिस चस्पा किए गए हैं।

    जिला निर्वाचन कार्यालय के निर्देशानुसार वर्तमान में मतदाताओं का भौतिक सत्यापन के बाद अब मतदाताओं को नोटिस देने का कार्य युद्धस्तर पर जारी है। प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य उन मतदाताओं की पहचान करना है जो लंबे समय से अपने पते पर मौजूद नहीं हैं। हालांकि, इस कार्य में लगे बीएलओ को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उनके लिए विडंबना यह है कि सरकारी रिकार्ड में लोगों का नाम जिस वार्ड में है, उस वार्ड में उनका पता ही नहीं लग रहा है।


    बीएलओ के सामने पते की पहचान का संकट

    बीएलओ अब नोटिस किसे बांटे और कहां जाकर बांटे क्योंकि वार्ड में उन लोगों के न तो मकान हैं और न ही उनका कोई नामोंनिशान, अब वह किस वार्ड में रह रहे हैं, उन्हें कहां जाकर नोटिस देना है यह समझ में नहीं आ रहा है। बीएलओ अब इस समस्या का समाधान निकालते हुए मोहल्ले की एक दीवार पर उन लोगों के नोटिस चस्पा कर रहे हैं, जिनको यह देना है। कुछ बीएलओ ने बताया कि ऐसी स्थिति में नियमानुसार नोटिस जारी करने की प्रक्रिया भी बाधित हो रही है। लोगों के नहीं मिलने पर वार्ड की सार्वजनिक दीवारों, बिजली के खंभों या चबूतरों पर नोटिस चस्पा करना हमारी मजबूरी है।

    विस्थापन ने भी बदली वार्डों की सूरत

    शहर के कई वार्डों में पूर्व में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाए गए थे, जिनमें सैकड़ों कच्चे-पक्के मकानों को जमींदोज कर दिया गया था। इन प्रभावित परिवारों को प्रशासन ने शहर के बाहरी इलाकों या अन्य वार्डों में स्थित प्रधानमंत्री आवासों में विस्थापित कर दिया है। निगम की कार्रवाई के बाद वार्डों का पुराना नक्शा पूरी तरह बदल चुका है। अरपा किनारे और घनी बस्तियों से हटाए गए लोग अब नए क्षेत्रों में बस चुके हैं। पुराने रिकार्ड के आधार पर खोजबीन करने वाली टीम को खाली जमीन ही मिल रही है।

    सार्वजनिक स्थानों और मतदान केंद्रों पर सूचना

    लापता मतदाताओं की खोज खबर लेने परेशान हो चुके बीएलओ अब अधिकारियों के निर्देश पर बचे हुए नोटिस को सार्वजनिक स्थानों व मतदान केंद्रों में चस्पा कर रहे हैं। बिलासपुर तहसीलदार प्रकाश साहू ने मतदाताओं से अपील भी की है कि जिन मतदाताओं के नाम वार्ड में नहीं मिल रहे हैं, वे बीएलओ से सम्पर्क करें या फिर सार्वजनिक स्थान व मतदान केंद्रों में जाकर अपना नोटिस प्राप्त कर मतदाता सूची में नाम जुडवाएं।

    मतदाता सूची के शुद्धिकरण के लिए भौतिक सत्यापन अनिवार्य है। बीएलओ नोटिस बांटने के लिए वार्ड-वार्ड जा रहे हैं, लेकिन उन्हें मकान ही नहीं मिल रहे हैं। सार्वजनिक स्थान पर पंचनामा तैयार कर नोटिस चस्पा करने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। हमारा प्रयास है कि कोई भी पात्र मतदाता न छूटे। - मनीष साहू, एसडीएम, बिलासपुर

