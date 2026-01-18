बिलासपुर: SIR में बड़ी बाधा... बीएलओ को नहीं मिल रहे मतदाताओं के घर, दीवारों पर चस्पा किए जा रहे नोटिस

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के दौरान जिन मतदाताओं के घर का पता नहीं मिल रहा, उनकी खोजबीन के लिए सार्वजनिक स्थान पर नोटिस चस्पा किया जा रहा है। गोंडपारा में भौतिक सत्यापन के बाद नोटिस बांटने घर खोज रहे बीएलओ को संबंधित लोगों की जानकारी तो दूर, उनके पते ही नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में नगर निगम सभापति विनोद सोनी के घर से लगी दीवार पर लापता लोगों के नोटिस चस्पा किए गए हैं।

जिला निर्वाचन कार्यालय के निर्देशानुसार वर्तमान में मतदाताओं का भौतिक सत्यापन के बाद अब मतदाताओं को नोटिस देने का कार्य युद्धस्तर पर जारी है। प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य उन मतदाताओं की पहचान करना है जो लंबे समय से अपने पते पर मौजूद नहीं हैं। हालांकि, इस कार्य में लगे बीएलओ को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उनके लिए विडंबना यह है कि सरकारी रिकार्ड में लोगों का नाम जिस वार्ड में है, उस वार्ड में उनका पता ही नहीं लग रहा है।