एसआईआर में बड़ी राहत: राज्य से बाहर हैं या मरीज तो स्वजन दे सकते हैं पेशी में गवाही

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। मतदाता सूची की पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान अब उन लोगों को सुनवाई के लिए अपने गांव या शहर आने की मजबूरी नहीं रहेगी, जो शिक्षा, इलाज या नौकरी के सिलसिले में राज्य से बाहर हैं या फिर मरीज हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने अनमैप्ड और लाजिकल एरर से जुड़े मामलों में व्यक्तिगत उपस्थिति के नियमों में छुट दी है। अब ऐसे मतदाताओं की अनुपस्थिति में उनके परिवार का कोई भी सदस्य जरूरी दस्तावेज दिखाकर सुनवाई की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे।

इसी तरह, अस्पतालों में भर्ती मरीजों और उनके स्वजन के लिए भी सुनवाई में शामिल होना असंभव होता था। इन व्यावहारिक दिक्कतों को दूर करने के लिए आयोग ने अब पारिवारिक प्रतिनिधित्व को अनुमति दी है। यह नियम केवल राज्य से बाहर रहने वालों तक सीमित नहीं है, बल्कि विदेश में रह रहे भारतीय नागरिकों (प्रवासी मतदाताओं) पर भी लागू होगा।