SIR in Bhopal: 9,921 मतदाताओं की हुई मैपिंग, 82,258 वोटरों को थमाया गया नोटिस

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत 1 लाख 16 हजार 925 नो मैपिंग मतदाताओं की सुनवाई चल रही है। इसके लिए शहर के सभी 85 वार्डों में हेल्प डेस्क बनाई गई है, जिन पर नोटिस मिलने वाले मतदाताओं की सुनवाई 90 एईआरओ कर रहे हैं। इस दौरान वह अपनी नागरिकता, आयु और निवास का प्रमाण पेश करने संबंधी दस्तावेज दे रहे हैं, जिनका परीक्षण करने के बाद नाम को सूची में बनाए रखा जाएगा।

बता दें कि एसआईआर के दूसरे चरण की पांच जनवरी से सुनवाई चल रही है, जिसके तहत नो मैपिंग मतदाताओं के दस्तावेज लेकर परीक्षण करने और फार्म छह, सात व आठ लेने का काम किया जा रहा है। जिले के सात विधानसभा क्षेत्र बैरसिया, उत्तर, नरेला, दक्षिण-पश्चिम, मध्य, गोविंदपुरा और हुजूर में कुल 21 लाख 25 हजार 908 मतदाताओं का गहन पुनरीक्षण किया गया था, जिसमें कुल 16 लाख 87 हजार 33 मतदाता के पत्रक डिजिटाइज हुए थे।