SIR in Bhopal: 9,921 मतदाताओं की हुई मैपिंग, 82,258 वोटरों को थमाया गया नोटिस

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत 1 लाख 16 हजार 925 नो मैपिंग मतदाताओं की सुनवाई चल रही है। इसके लिए शहर के सभी 85 वार्डों में हेल्प डेस्क बनाई गई है, जिन पर नोटिस मिलने वाले मतदाताओं की सुनवाई 90 एईआरओ कर रहे हैं। इस दौरान वह अपनी नागरिकता, आयु और निवास का प्रमाण पेश करने संबंधी दस्तावेज दे रहे हैं, जिनका परीक्षण करने के बाद नाम को सूची में बनाए रखा जाएगा।
बता दें कि एसआईआर के दूसरे चरण की पांच जनवरी से सुनवाई चल रही है, जिसके तहत नो मैपिंग मतदाताओं के दस्तावेज लेकर परीक्षण करने और फार्म छह, सात व आठ लेने का काम किया जा रहा है। जिले के सात विधानसभा क्षेत्र बैरसिया, उत्तर, नरेला, दक्षिण-पश्चिम, मध्य, गोविंदपुरा और हुजूर में कुल 21 लाख 25 हजार 908 मतदाताओं का गहन पुनरीक्षण किया गया था, जिसमें कुल 16 लाख 87 हजार 33 मतदाता के पत्रक डिजिटाइज हुए थे।
इनमें से 4 लाख 38 हजार 317 मतदाताओं के नाम काटे गए हैं जिन्हें एएसडीआर (अनुपस्थित, शिफ्टेड, मृत और दोहरी प्रवृष्टि)श्रेणी में रखा गया था। इनके अलावा 1 लाख 16 हजार 925 मतदाताओं को नो मैपिंग श्रेणी में रखा था। इनमें से अब तक 82 हजार 258 मतदाताओं को नोटिस दिए जा चुके हैं, जबकि इनमें से 9 हजार 921 मतदाताओं की सुनवाई पूरी हो चुकी है।
यह भी पढ़ें- मंत्री प्रहलाद पटेल बोले- हमको समझा रहे हो क्या?, पंचायत भवन की भूमि को लेकर आदिवासी समाज और ग्रामीण विकास मंत्री में बहस
वहीं अब तक 27 हजार 839 मतदाताओं ने फार्म छह नाम जुड़वाने के लिए दिए हैं और 22 हजार 768 मतदाताओं ने फार्म आठ संशोधन के लिए जमा किए हैं।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी भुवन गुप्ता ने बताया कि सभी एईआरओ द्वारा नो मैपिंग मतदाताओं के सूचना पत्र की सुनवाई की जा रही है साथ ही जिनका रिकॉर्ड मिल रहा है उनको जोड़ा जा रहा है।