बिलासपुर में नाबालिग का गर्भपात कर भ्रूण नदी में फेंका, बिना अनुमति अबॉर्शन कराने पर डॉक्टर गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। नाबालिग का गर्भपात कराने और भ्रूण का साक्ष्य जानते हुए नदी में नष्ट करने के मामले में तोरवा पुलिस ने एक महिला फिजियोथैरेपिस्ट को गिरफ्तार किया है। फिजियोथैरेपिस्ट को पीड़िता के नाबालिग होने की जानकारी थी, इसके बावजूद उसने गर्भपात कराया।

महिला डॉक्टर को न्यायिक रिमांड पर भेजा इतना ही नहीं, घटना की जानकारी पुलिस को भी नहीं दी। पुलिस ने आरोपित महिला को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। सीएसपी गगन कुमार(आईपीएस) ने बताया कि तोरवा क्षेत्र के बुधवारी निवासी गणेश सोनी (30) ने दिसंबर 2023 से शादी का झांसा देकर नाबालिग बालिका के साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाए।