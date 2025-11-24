मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    एंबुलेंस ड्राइवर झांसा देकर मरीज को सरकारी की जगह ले गया प्राइवेट अस्पताल, इलाज के लिए बेचना पड़ा घर और खेत

    कमीशन की लालच में एक एंबुलेंस चालक ने झांसा देकर मरीज को बिलासपुर के सिम्स की जगह एक निजी अस्पताल में पहुंचा दिया और उसे सरकारी बताया। मरीज के इलाज के लिए उसके परिजन अबतक अपना घर और खेत बेच चुके हैं, लेकिन फिर भी पैसे कम पड़ रहे हैं। अस्पताल प्रबंधन इलाज रोकने की धमकी दे रहा है।

    By Digital Desk
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Mon, 24 Nov 2025 10:56:48 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 24 Nov 2025 11:00:58 AM (IST)
    एंबुलेंस ड्राइवर झांसा देकर मरीज को सरकारी की जगह ले गया प्राइवेट अस्पताल, इलाज के लिए बेचना पड़ा घर और खेत
    मदद की गुहार लगाने कलेक्ट्रेट पहुंचे परिजन

    HighLights

    1. सिम्स हुआ था रेफर, एम्बुलेंस चालक ले गए निजी हास्पिटल विवेकानंद
    2. 50 हजार की मांग न देने पर उपचार न करने की प्रबंधन दे रहा धमकी
    3. पीड़ित परिवार ने कलेक्टर से गुजार लगाने पहुंचा, मगर निराश लौटा

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: सड़क दुर्घटना में घायल युवक को परिवार के साथ 100 बिस्तर वाले हॉस्पिटल ने सिम्स रेफर किया, लेकिन कमिशन के लालच में एम्बुलेंस चालक ने पीड़ित परिवार को सरकारी हॉस्पिटल बता कर निजी हास्पिल में छोड़ दिया। जबड़े का ऑरपेशन होने के बाद पीड़ित परिवार को पता चला की उनके बेटे का उपचार सरकारी नहीं निजी हॉस्पिटल में चल रहा है।

    लाखों रुपए देने के बाद भी पीड़त परिवार से हॉस्पिटल प्रबंधन और रुपए की मांग कर रहा है। रुपए न देने पर उपाचर रोकने की धमकी दी जा रही है। पीड़ित परिवार ने कलेक्टर से गुजार लगाने पहुंचे, लेकिन रविवार होने की वजह से कलेक्टर कार्यालय बंद मिला तो परिवार मायुष होकर लौट गया।


    परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार, कोरबा निवासी दुर्गेश कुमार सड़क दुर्घटना में घायल हो गए। घटना का पता चला तो मां पूनीबाई पाटले 100 बिस्तर वाले हॉस्पिटल पहुंची, तो शासकीय हॉस्पिटल ने दुर्गेश को सिम्स रेफर कर दिया। एम्बुलेंस में बैठ कर जब परिवार सिम्स आ रहा था, इस दौरान एम्बुलेंस चालक परिवार को धोखे में रख कर व्यापार विहार स्थित स्वामी विवेकानंद निजी हॉस्पिटल ले गया और हॉस्पिटल को सरकारी बता दाखिल करवा दिया।

    युवक का ऑपरेशन होने के बाद पता चला की जिस अस्पताल में वे हैं, वह सरकारी नहीं निजी हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल प्रबंधन पहले 2 लाख मांग तो मां पूनी बाई ने मकान बेच कर रुपए दिए। उसके बाद और रुपए की मांग होने पर बहन दुर्गा जगत ने खेत बेच कर हॉस्पिटल प्रबंधन को अब तक 4 लाख रुपए दे चुकी है।

    उसके बाद भी हॉस्पिटल प्रबंधन अब पीड़ित परिवार से 55 हजार जमा न करने पर उपाचर को रोकने की धमकी दे रहा है। पीड़ित परिवार मदद की गुहार लगाने कलेक्टर कार्यालय पहुंचा लेकिन कार्यालय बंद होने की वजह से परिवार मायुष होकर लौट गया।

    यह भी पढ़ें- फुटबॉल खेलते समय गिरा, फिर उठा ही नहीं... बस्तर ओलंपिक विनर फैजल की हार्ट अटैक से मौत

    आयुष्मान कार्ड नहीं चलता कह कर लौटाया

    पीड़ित परिजन पूनी बाई ने बताया कि वह पढ़ी लिखी नहीं हैं, जब वह हॉस्पिटल पहुंची तो बेटा गंभीर हालत में था, किसी तरह हास्टिल के कर्माचारियों की सहायता से बेटे को एंबुलेंस में बैठा कर निकले तो, ड्राइवर ने उन्हें झूठा भरोसा दिया कि यह भी सरकारी अस्पताल है। इलाज शुरू होने के बाद हॉस्पिटल प्रबंधन ने रुपए की मांगे तो कुछ रूपए परिवार ने जमा कर दिया। लेकिन बाद में जब आयुष्मान कार्ड दिखाया, तो प्रबंधन ने साफ कह दिया कि यहां आयुष्मान कार्ड नहीं चलता, पीड़ित परिवार के होश उड़ गए।

    एम्बुलेंस चालक के छल में फंस गए हम

    घायल दुर्गेश की बहन दुर्गा जगत ने बताया कि मां पढी लिखी नहीं है, आंख से भी ठीक से नदीं दिखाई देता। घटना के दिन जल्दबाजी में भाई को लेकर बिलासपुर आ गई। सिम्स में ले जाना था, लेकिन एम्बुलेंस चालक ने छल पूर्वक निजी हॉस्पिटल में कमिशन के लालच में फंसा दिया। घायल की जान बचाने के लिए, मां ने दर-दर सहायता मांगी नहीं मिलने पर घर बेच कर स्कूल में शिफ्ट हो गई, अब स्कूल वाले भी भगा रहे हैं। उपचार के लिए और रुपए की आवश्कता पड़ने पर खेत बेच कर हॉस्पिटल में रुपए दिए। अब अस्पताल प्रबंधन 55 हजार रुपये न देने उपाचर न करने की धमकी दे रहा है।

    यह भी पढ़ें- छत्तीसगढ़ में जबरन मतांतरण का गंदा खेल, अलग-अलग मामलों में 3 पास्टर समेत 6 लोग गिरफ्तार

    एंबुलेंस रैकेट का शिकार हुआ पीड़ित परिवार

    पीडित परिवार ने कहा कि वे एम्बुलेंस रैकेट के मकडजाल में फंस कर बेघर हो चुके हैं। उन्हें लगता है कि एक संगठित रैकेट निजी हॉस्पिटलों के लिए काम कर रहा है। 108 और 112 जैसी आपातकालीन एंबुलेंस सेवाओं की आड़ में मरीज को शासकीय अस्पताल ले जाने के लिए निर्देशित किया जाता हैं, लेकिन वे निजी अस्पताल के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.