CG Crime: पति और सास की प्रताड़ना से परेशान नवविवाहिता ने मौत को लगाया गले, फांसी पर लटकी मिली लाश

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। चकरभाठा क्षेत्र में रहने वाली नवविवाहिता की घर में फांसी के फंदे पर लटकी लाश मिली है। प्राथमिक पूछताछ में पता चला है कि महिला कुछ दिनों से अपने ससुराल के रिश्तेदारों और मायके वालों को फोन कर मदद मांग रही थी। वह ससुराल के रिश्तेदाराें और मायके वालों को पति और सास व ननद द्वारा प्रताड़ना की शिकायत करती और उन्हें समझाने के लिए लगातार कह रही थी। पुलिस ने शव का पीएम कराया है। बयान के आधार पर पुलिस आगे की जांच कर रही है।

एक साल पहले हुई थी शादी चकरभाठा के वार्ड नंबर सात में रहने वाला शाहिद कुरैशी बिजली विभाग में नौकरी करता है। करीब एक साल पहले उसकी शादी अकलतरा में रहने वाली अफरोज निशा से हुई। इसके बाद अफरोज ससुराल में रह रही थी। अफरोज की सास नगर पंचायत में काम करती है। उसकी ननद वकालत करती है। सोमवार की सुबह शाहिद अपनी ड्यूटी पर चला गया। उसकी मां और बहन भी काम पर चली गई। दोपहर करीब दो बजे शाहिद किसी काम से घर आया। शाहिद ने मोहल्ले के लोगों को बताया कि अफरोज की लाश फांसी के फंदे पर लटक रही है। तब मोहल्ले के लोग वहां पहुंचे।