6वें नहीं, अब 7वें वेतनमान से मिलेगी पेंशन, रविशंकर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों के हक में हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के सेवानिवृत्त प्रोफेसरों के लिए न्याय की एक बड़ी जीत हुई है। हाई कोर्ट के कड़े रुख के बाद राज्य सरकार ने प्रोफेसरों को सातवें वेतनमान के आधार पर पेंशन देने की मंजूरी दे दी है। इस मामले में उच्च शिक्षा सचिव की व्यक्तिगत उपस्थिति के बाद कोर्ट ने अवमानना याचिका को समाप्त कर दिया है।

हाई कोर्ट में सचिव की पेशी और सरकार का फैसला पेंशन विवाद के इस मामले में मंगलवार को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। अदालत के पिछले आदेश के अनुपालन में उच्च शिक्षा सचिव एस. भारतीदासन व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने न्यायमूर्ति राकेश मोहन पांडेय की पीठ को सूचित किया कि विभाग ने सभी सेवानिवृत्त प्रोफेसरों को सातवें वेतनमान के अनुरूप पेंशन देने की प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी है। सचिव ने यह भी स्पष्ट किया कि वित्त विभाग ने भी इस प्रस्ताव को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है।