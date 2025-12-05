हाईवे पर जन्मदिन मनाने का जुनून पड़ गया भारी, पुलिस ने कांग्रेस नेता के बेटे समेत 12 युवकों को किया गिरफ्तार

मेरी खबरें
    Bilaspur News: बिलासपुर के तखतपुर में रहने वाले कांग्रेस नेता के बेटे समेत एक दर्जन युवक जन्मदिन मनाते हुए आतिशबाजी कर रहे थे। इससे हाईवे पर चल रहे वाहनों के ड्राइवरों को परेशानी हो रही थी। इधर सकरी थाना प्रभारी और उनकी टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने जन्मदिन मना रहे युवकों को हिरासत में लेकर थाने आ गई।

    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Fri, 05 Dec 2025 09:28:33 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 05 Dec 2025 09:28:33 PM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि बिलासपुर। तखतपुर में रहने वाले कांग्रेस नेता के बेटे समेत एक दर्जन युवक जन्मदिन मनाते हुए आतिशबाजी कर रहे थे। इससे हाईवे पर चल रहे वाहनों के ड्राइवरों को परेशानी हो रही थी। इधर सकरी थाना प्रभारी और उनकी टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने जन्मदिन मना रहे युवकों को हिरासत में लेकर थाने आ गई। थाने में युवकों के खिलाफ बीएनएस की धारा 285 और 119-177, 122-177 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।

    सकरी थाना प्रभारी विजय चौधरी गुरुवार की रात पैट्रोलिंग पर निकले थे। पैट्रोलिंग करती हुई उनकी टीम सकरी-पेंड्राडीह बाइपास रोड स्थित सकरी ओवरब्रिज पहुंची। वहां पर तीन कार सड़क पर आवागमन बाधित करती हुई खड़ी थी। कार के ऊपर केक रखकर कुछ युवक जन्मदिन मना रहे थे। पुलिस ने मौके पर मौजूद तखतपुर निवासी सूजल देवांगन, सागर मनचंदा, राजवीर हुरा, प्रिंस गंगवानी, साहिल सचदेव, उत्कर्ष खरे, मुस्तफा लक्ष्मीधर, पियुष जायसवाल, पियुष शिवहरे, रोशन मंगलानी, पल आहुजा, शुभम साहू को पकड़ लिया।


    युवकों को थाने लाया गया। साथ ही उनकी कार को जब्त कर लिया गया। थाने में युवकों के खिलाफ बीएनएस की धारा 285 और 119-177, 122-177 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही युवकों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर न्यायालय में पेश किया गया।

    लाइसेंस निलंबन के लिए आरटीओ को भेजा जाएगा प्रतिवेदन

    पुलिस ने युवकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए वाहनों को जब्त कर लिया है। इसके अलावा प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई है। अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस ने युवकों के ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने प्रतिवेदन तैयार किया है। इसे आरटीओ के पास भेजा जाएगा। साथ ही युवकों से दोबारा ऐसी हरकत नहीं करने बांड भरवाया गया है।

    युवकों के पकड़े जाते ही घनघनाने लगे फोन

    हाईवे पर जन्मदिन मनाते पकड़े जाने पर पुलिस अधिकारियों के फोन घनघनाने लगे। इधर सकरी थाना प्रभारी ने युवकों की करतूत की जानकारी तत्काल अधिकारियों को दे दी थी। अधिकारियों ने हाई कोर्ट के निर्देश का हवाला देते हुए युवकों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर कार्रवाई पूरी की गई।

