भ्रष्टाचार की हद पार... खुद अवैध शराब बेचने पहुंचे इंस्पेक्टर साहब, ऐसा क्या हुआ कि पंचायत के सामने मांगनी पड़ी माफी

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: रतनपुर क्षेत्र के पोड़ी गांव में अनोखा मामला सामने आया है। रतनपुर थाने में पदस्थ आरक्षकों ने कुंआजती गांव में कोचिए (अवैध शराब बेचने वाले) से शराब पकड़ ली। इसके बाद उससे लेनदेन कर मामले को दबा दिया। आरक्षक जब्त शराब को दूसरे कोचिए के पास खपाने के लिए पहुंच गए। कोचिए को शराब बेचने के बाद आरक्षक निकल गए।

इधर शराब लेकर जा रहे दो कोचियों को गांव के लोगों ने पकड़ लिया। पूछताछ में पूरे मामले का पर्दाफाश हो गया। इसके बाद मंगलवार की रात पोड़ी गांव में पंचायत बु लाई गई, जहां पर दोनों आरक्षकों ने गांववालों से माफी मांगी है। यह मामला पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गया है।

यह है पूरा मामला बता दें कि रतनपुर थाने में पदस्थ आरक्षक संजय खांडे ए क अन्य आरक्षक के साथ सोमवार को कुंआजती गांव पहुंचा था। वहां पर आरक्षकों ने एक शराब कोचिए को 50 लीटर शराब के साथ पकड़ लिया। दोनों आरक्षक शराब जब्त कर कोचिए को थाने ला रहे थे। रास्ते में उन्होंने 40 हजार और शराब लेकर कोचिए को छोड़ दिया। इसके बाद आरक्षकों ने दूसरे कोचिए से संपर्क किया। कोचिए को शराब देकर आरक्षकों ने रुपये लिए। गांव वालों ने युवक को पकड़ा इसके बाद आरक्षक लौट गए। इधर गांव के लोगों ने पोड़ी के जंगल से शराब लेकर जा रहे युवकों को पकड़ लिया। उन्होंने युवकों से पूछताछ की तो पूरा मामला सामने आ गया। तब गांव के लोगों ने युवकों को पुलिस के हवाले करने की तैयारी कर ली। इसी बीच किसी ने गांव के लोगों को पूरा मामला गांव में ही सुलझा लेने की समझाइश दी। तब मंगलवार की रात गांव में पंचायत बुलाई गई। इसमें गांव के प्रमुख लोगों के साथ सरपंच, उपसरपंच और पंच शामिल हुए। पंचों ने दोनों आरक्षकों को गांव में बुलाया।