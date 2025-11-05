Bilaspur train Accident: रेलवे ने बिलासपुर ट्रेन हादसे की वजह ये बताई, ऐसे हुआ एक्सीडेंट; बढ़ सकता है मौतों का आंकड़ा

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: बिलासपुर के पास मंगलवार को हुए ट्रेन हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई है और 25 लोग घायल हैं। घायलों में एक 2 साल का मासूम बच्चा भी शामिल है, जिसका इलाज जारी है और उसके पिता की मौत हो चुकी है। हादसे को लेकर रेलवे बोर्ड की ओर से बयान जारी किया गया है, जिसमें दुर्घटना के कारण की जानकारी दी गई है।

रेलवे की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि दुर्घटना इसलिए हुई क्योंकि ऐसा लग रहा था कि पैसेंजन ट्रेन ने रेड सिग्नल पार कर लिया था। रेलवे के अधिकारियों की ओर से घटना की पूरी जानकारी दी गई, जिसमें बताया कोरबा से बिलासपुर जा रही DEMU मंगलवार शाम करीब 4 बजे ट्रेन ट्रेक पर खड़ी मालगाड़ी से टकारा गई।