Raipur Suitcase Murder में शिवानी शर्मा की जमानत खारिज, CCTV और UPI पेमेंट से खुला हत्या का राज

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर : रायपुर में युवक की हत्या कर शव ट्रंक में भरकर नाले के पास फेंकने के मामले में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने आरोपित शिवानी शर्मा की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति राकेश मोहन पांडेय की एकलपीठ ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज में आवेदिका और अन्य आरोपित ट्रंक को कार में रखते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने आवेदिका का मोबाइल भी जब्त किया है, जिसका इस्तेमाल कथित तौर पर यूपीआइ के जरिए ट्रंक खरीदने में हुआ था। ऐसे में अपराध में उसकी सक्रिय भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता।

जमानत याचिका खारिज, अपराध में सक्रिय भूमिका का अंदेशा शिवानी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 483 के तहत जमानत आवेदन पेश किया था। उसके खिलाफ डीडी नगर थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1), 238(अ), 61(2)(अ) और 3 (5) के तहत मामला दर्ज है। अभियोजन के अनुसार, 23 जून 2025 को वंडरलैंड वाटर पार्क के पीछे डिपरापारा नाले के पास लावारिस ट्रंक मिला था। उसमें अज्ञात युवक का शव था, जिसकी पहचान किशोर पैकरा के रूप में हुई। जांच में मिले सीसीटीवी फुटेज में आरोपितों को ट्रंक कार में रखते देखा गया। पुलिस ने शिवानी के कब्जे से स्कूटी और मोबाइल जब्त किया था।