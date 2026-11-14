वकील के भरोसे रहना पड़ा भारी: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने जमीन बंटवारे के मामले में खारिज की याचिका

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। जमीन के बंटवारे के मुकदमे में वकील के भरोसे पैरवी से दूर रहने और बाद में एकतरफा फैसले को चुनौती देने वाले सरगुजा जिले के भरोष दास को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली। जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की एकल पीठ ने 16 अक्टूबर 2026 को दिए आदेश में वर्ष 2009 के एकतरफा फैसले को निरस्त करने की मांग खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता अपनी गैरहाजिरी की का पर्याप्त कारण साबित नहीं कर सका। ट्रायल कोर्ट ने भी इसी आधार पर उसकी अर्जी और अपील खारिज की थी।

भरोष दास ने संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत याचिका दायर कर तीसरे अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, सरगुजा-अंबिकापुर के 16 अगस्त 2022 के आदेश को चुनौती दी थी। इस आदेश से उसकी अपील खारिज करते हुए दूसरे सिविल न्यायाधीश वर्ग-एक, अंबिकापुर के 6 फरवरी 2018 के फैसले को बरकरार रखा गया था।