Indian Railways News: चक्रवाती तूफान ‘मोंथा’ के असर से बदला 7 ट्रेनों का रूट, तिरुपति एक्सप्रेस सात घंटे देर से छूटी

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: चक्रवाती तूफान ‘मोंथा’ के कारण दूसरे रेलवे जोन से चलने वाली सात ट्रेनों का रेलमार्ग परिवर्तित किया गया है। यह ट्रेने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से होकर चलेंगी। इसके लिए संबंधित स्टेशनों का भी निर्देश दिया गया है, ताकि उन ट्रेनों को सुरक्षित जोन से निकाला जा सके और मंजिल तक पहुंच जाए। रूट बदलने से यात्रियों को न्यूनतम असुविधा होगी और परिचालन सुरक्षित जारी रहेगा। चक्रवाती तूफान के कारण मंगलवार को बिलासपुर-तिरुपति एक्सप्रेस को सात घंटे रिशेड्यूल कर रवाना किया गया।
यह पहली बार नहीं है, जब चक्रवाती तूफान का प्रभाव ट्रेनों के परिचालन पर पड़ा हो। मौसम विभाग से सूचना के साथ अलर्ट जारी होने के बाद रेलवे भी सतर्कता बरतती है, ताकि किसी परिचालन में किसी तरह की बाधा न आए। हालांकि अभी ट्रेनों को रद न कर रिशेड्यूल व परिवर्तित मार्ग से चलाने का निर्णय लिया गया है, ताकि यात्री बीच रास्ते में न फंसे और सुरक्षित गंतव्य तक पहुंच जाए।
रिशेड्यूल होने वाली ट्रेनों में बिलासपुर से छूटने वाली 17481 बिलासपुर- तिरुपति एक्सप्रेस भी शामिल है। यह ट्रेन दोपहर 3:35 बजे की जगह रात 10:35 बजे जोनल स्टेशन से रवाना हुई। हालांकि यात्रियों को रिशेड्यूल होने की सूचना नहीं थी। यहीं कारण है कि यात्री तय समय पर स्टेशन पहुंच गए। यहां आकर उन्हें जानकारी मिली। जिसके बाद बाहर से पहुंचे यात्रियों को स्टेशन में इंतजार करना पड़ा। वहीं स्थानीय यात्री घर लौट गए। ट्रेनों के परिचालन पर बुधवार को भी असर पड़ेगा। दरअसल मौसम विभाग ने 28 अक्टूबर व 29 अक्टूबर के लिए अलर्ट जारी किया है।