National Youth Day 2026: बिलासपुर में आज बनेगा World Record, 1500 बच्चे स्वामी विवेकानंद की वेषभूषा में गाएंगे वंदे मातरम

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: 12 जनवरी सोमवार को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाएगा। वहीं इस बार बिलासपुर में इस अवसर पर विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा, जिसमें 1500 से अधिक बच्चे स्वामी विवेकानंद की वेशभूषा में करेंगे राष्ट्रगान प्रस्तुत कर रिकॉर्ड बनाएंगे। यह कार्यक्रम स्थानीय पुलिस मैदान में आयोजित होगा।

इसको लेकर उप मुख्यमंत्री और खेल मंत्री अरुण साव ने बताया कि 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती को पूरा देश राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाता है। छत्तीसगढ़ में अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम आयोजित कियर जा रहा हैं। कई स्थानों में स्वदेशी दौड़ का आयोजन होगा।