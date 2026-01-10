Bar से निकलकर दोस्तों के साथ होटल जा युवक-युवती की रोड एक्सीडेंट में मौत, हाइवा से टकाई तेज रफ्तार कार

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: शहर में एक भीषण हादसे में एक युवक-युवती की मौत हो गई है। जांजगीर-चांपा जिले में रहने वाली युवती अपने दोस्तों के साथ बार से निकलकर होटल के रूम में जा रही थी। कार उसका एक दोस्त चला रहा था। नूतन चौक के पास रफ्तार की वजह से कार अनियंत्रित होकर अपनी लेन से दूसरी लेन में जाकर हाइवा से जा टकराई। हादसे में कार सवार युवती और युवक की मौत हो गई। कार के ड्राइवर को मामूली चोटें आई हैं। अब सरकंडा पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है।

सरकंडा थाना क्षेत्र के नूतन चौक में गुरुवार रात करीब 11 बजे मुरुम से भरे हाइवा और कार में टक्कर हो गई। हादसे में टाटा की कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। कार में एक युवती और तीन युवक बैठे थे। युवती अंशु चंद्रा (24) जांजगीर-चांपा जिले के बम्हनीडीह थाना क्षेत्र अंतर्गत लखाली गांव की रहने वाली थी। वह अशोक नगर में किराए के मकान में रहकर सीयू में एमसीए की पढ़ाई कर रही थी। इसके साथ ही वह एक कोचिंग सेंटर में पार्ट टाइम जाब भी करती थी। उसके साथ चांपा तहसील रोड में रहने वाला हिमांशु राठौर, जांजगीर निवासी नीरज द्विवेदी और आनंद चंद्रा थे।