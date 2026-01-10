Bar से निकलकर दोस्तों के साथ होटल जा युवक-युवती की रोड एक्सीडेंट में मौत, हाइवा से टकाई तेज रफ्तार कार

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: शहर में एक भीषण हादसे में एक युवक-युवती की मौत हो गई है। जांजगीर-चांपा जिले में रहने वाली युवती अपने दोस्तों के साथ बार से निकलकर होटल के रूम में जा रही थी। कार उसका एक दोस्त चला रहा था। नूतन चौक के पास रफ्तार की वजह से कार अनियंत्रित होकर अपनी लेन से दूसरी लेन में जाकर हाइवा से जा टकराई। हादसे में कार सवार युवती और युवक की मौत हो गई। कार के ड्राइवर को मामूली चोटें आई हैं। अब सरकंडा पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है।
सरकंडा थाना क्षेत्र के नूतन चौक में गुरुवार रात करीब 11 बजे मुरुम से भरे हाइवा और कार में टक्कर हो गई। हादसे में टाटा की कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। कार में एक युवती और तीन युवक बैठे थे। युवती अंशु चंद्रा (24) जांजगीर-चांपा जिले के बम्हनीडीह थाना क्षेत्र अंतर्गत लखाली गांव की रहने वाली थी। वह अशोक नगर में किराए के मकान में रहकर सीयू में एमसीए की पढ़ाई कर रही थी। इसके साथ ही वह एक कोचिंग सेंटर में पार्ट टाइम जाब भी करती थी। उसके साथ चांपा तहसील रोड में रहने वाला हिमांशु राठौर, जांजगीर निवासी नीरज द्विवेदी और आनंद चंद्रा थे।
हिमांशु ने अपने दोस्त नीरज को पार्टी करने के लिए बिलासपुर बुलाया था। यहां चारों गुरुवार की रात लिंक रोड स्थित बार में गए। वहां पार्टी करने के बाद चारों होटल जा रहे थे। युवकों ने रुकने के लिए मोपका स्थित एक होटल में रूम बुक किया था। यहां पर चारों फिर से पार्टी करने वाले थे। जब वे मोपका जा रहे थे तभी नूतन चौक के पास हादसा हो गया। इसमें हिमांशु और अंशु की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कार नीरज चला रहा था।
आसपास के लोगों ने पुलिस को बताया कि कार की रफ्तार अधिक थी। इसके कारण हादसा हुआ। इसका एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इसमें कार की रफ्तार दिखाई दे रही है। लोगों ने बताया कि अनियंत्रित कार पहले सड़क पर लगाए स्टापर से टकराई। इसके बाद कार स्कीट होते हुए एक हाइवा से जा टकराई।
हादसे की वजह से कार के एक साइड का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। उसी साइड में बैठी अंशु और हिमांशु राठौर गंभीर रूप से घायल हुए। वहीं, कार चला रहे नीरज को मामूली चोटें आई है। घायल आनंद चंद्रा को अपोलो में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने नीरज को हिरासत में ले लिया है।
हादसे की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी प्रदीप आर्य और उनकी टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने पहले घायलों को निकालकर अस्पताल भेजा। इस दौरान अंशु कार में फंस गई थी। पुलिस ने पास से ही केबल मंगाया। केबल से खींचकर कार का दरवाजा तोड़ा गया। इससे बनी जगह से अंशु को गंभीर अवस्था में कार से निकालकर अस्पताल भेजा गया, जहां पर डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर शव चीरघर भेज दिया।
शुक्रवार की सुबह अंशु का पीएम कराया गया। इसी बीच हिमांशु की भी इलाज के दौरान मौत हो गई। देर शाम उसका पीएम कराने के बाद शव स्वजन को सौंप दिया गया है।