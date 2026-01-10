Jaipur Accident: राजस्थान के जयपुर में तेज रफ्तार ऑडी ने मारी 16 लोगों को टक्कर, 1 की मौत; 3 गंभीर घायल

डिजिटल डेस्क: राजस्थान की राजधानी जयपुर में तेज रफ्तार की कहर ने शुक्रवार को एक निर्दोष की जान ले ली जबकी 16 लोगों को घायल कर दिया। शुक्रवार रात एक तेज ऑडी कार ने 16 लोगों को टक्कर मारी और फिर पलट गई। इस भयानक एक्सीडेंट में 1 व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है, लेकिन उसमें सवार 4 लोग मौके से फरार हो गए हैं। जबकि भीड़ ने कार सवार दो लोगों को पकड़ा और उनके साथ मारपीट की। मौके के पर मौजूद लोगों के अनुसार, ये कार सवार नशे की हालत में थे।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, घटना शुक्रवार रात 10 बजे जयपुर के मानसरोवर इलाके में हुई है। मुहाना थाना अधिकारी गुरु भूपेंद्र सिंह ने बताया कि तेज रफ्तार में आ रही ऑडी पहले डिवाइडर से टकराई और बेकाबू हो गई। बेकाबू कार सड़क किनारे खड़े करीब 10-12 ठेलों से जा टकराई। इस कार ने ठेलों के पास खड़े 16 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया।

अस्पताल पहुंचे मंत्री और अधिकारी

घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद सवाई मान सिंह हॉस्पिटल ले जाया गया। जहां उनका इलाज जारी है। वहीं मृतक की अब तक कोई पहचान नहीं हो पायी है। वहीं घटना की सूचना पर उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिंवसर और विधायक गोपाल शर्मा सहित कई अधिकारी रात को ही अस्पताल पहुंचे।