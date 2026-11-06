बिलासपुर में चलती मालगाड़ी की कपलिंग पर चढ़ा था युवक, जोनल स्टेशन की घटना

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। चलती मालगाड़ी में एक युवक का खतरनाक अंदाज में सफर करने का मामला सामने आया है। युवक मालगाड़ी के दो वैगन के बीच लगी कपलिंग के ऊपर चढ़कर यात्रा कर रहा था। हैरानी की बात यह है कि वह इसी हालत में जोनल स्टेशन तक पहुंच गया। गुरुवार को जब मालगाड़ी स्टेशन के लाइन नंबर दो से गुजर रही थी, तभी प्लेटफार्म ड्यूटी पर तैनात रेलवे सुरक्षा बल के जवानों की नजर उस पर पड़ी।

युवक को इस तरह चलते वैगनों के बीच चढ़ा देखकर जवान भी सतर्क हो गए। उन्होंने तत्काल मालगाड़ी को रुकवाया और युवक को सुरक्षित नीचे उतारा। इसके बाद उसे पकड़कर अपने साथ ले गए। घटना सुबह 10:30 बजे की है। इस पूरे घटनाक्रम को देखकर स्टेशन पर मौजूद यात्री और रेलवे कर्मचारी हैरान रह गए।