    छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा IED बम की चपेट में आए सीआरपीएफ के 2 जवान, हालत गंभीर

    दंतेवाड़ा जिले के इंद्रावती नदी पार स्थित मालेवाही थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह माओवादी विरोधी अभियान के दौरान 2 जवान प्रेशर आईईडी बम की चपेट में आ गए। जवानों को तत्काल इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उन्हें इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर रायपुर भेजने की तैयारी की जा रही है।

    By Roman Tiwari
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Thu, 11 Sep 2025 01:06:27 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 11 Sep 2025 01:09:53 PM (IST)
    IED बम के चपेट में आए सीआरपीएफ के जवान

    नईदुनिया प्रतिनिधि, दंतेवाड़ा: इंद्रावती नदी पार स्थित मालेवाही थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह माओवादियों की प्रेशर आईडी की चपेट में आकर सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर समेत 2 जवान घायल हो गए।

    मिली जानकारी के अनुसार ये जवान सीआरपीएफ 195 वीं वाहिनी मुख्यालय से सातधार एवं मालेवाही के मध्य माओवादी विरोधी अभियान अंतर्गत एरिया डोमिनेशन व डिमाइनिंग के लिए रवाना हुए थे। इसी दौरान लगभग सुबह 10:30 बजे सातधार पुल से 800 मीटर आगे माओवादियों के द्वारा लगाए प्रेशर आईईडी के चपेट में आ गए। घायल जवानों को तत्काल प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल दंतेवाड़ा में भर्ती किया गया है।

    जानकारी के अनुसार घायलों में इंस्पेक्टर दीवान सिंह गुर्जर और आरक्षक आलम मुनेश जवानों को बेहतर उपचार हेतु एयरलिफ्ट कर रायपुर उच्च सेंटर शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है।

