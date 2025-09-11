छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा IED बम की चपेट में आए सीआरपीएफ के 2 जवान, हालत गंभीर

नईदुनिया प्रतिनिधि, दंतेवाड़ा: इंद्रावती नदी पार स्थित मालेवाही थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह माओवादियों की प्रेशर आईडी की चपेट में आकर सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर समेत 2 जवान घायल हो गए।

मिली जानकारी के अनुसार ये जवान सीआरपीएफ 195 वीं वाहिनी मुख्यालय से सातधार एवं मालेवाही के मध्य माओवादी विरोधी अभियान अंतर्गत एरिया डोमिनेशन व डिमाइनिंग के लिए रवाना हुए थे। इसी दौरान लगभग सुबह 10:30 बजे सातधार पुल से 800 मीटर आगे माओवादियों के द्वारा लगाए प्रेशर आईईडी के चपेट में आ गए। घायल जवानों को तत्काल प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल दंतेवाड़ा में भर्ती किया गया है।