विनोद सिंह, नईदुनिया, जगदलपुर। प्राचीन दंडकारण्य (बस्तर क्षेत्र शामिल) के धर्म, इतिहास, प्रकृति और पुरातात्विक धरोहरों की संपदा की बात हो, तो दक्षिण छत्तीसगढ़ में मां दंतेश्वरी के धाम दंतेवाड़ा और मंदिरों की नगरी बारसूर का नाम सबसे ऊपर आता है। जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा से 35 किलोमीटर दूर इंद्रावती नदी तट पर स्थित बारसूर कभी प्राचीन चक्रकोट राज्य की राजधानी था। किवदंती है कि यहां कभी 147 मंदिर और तालाब थे। आज भी 10-15 मंदिर पुरातात्विक धरोहर के रूप में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संरक्षित हैं।