नईदुनिया न्यूज, दंतेवाड़ा/बचेली। इकलौते बेटे की मौत के 16 महीने बाद भी नौकरी और मुआवजा नहीं मिलने से परेशान बचेली के वार्ड 03 निवासी गंगा ठाकुर अपनी दोनों बेटियों और स्वजन के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचीं।

उनके साथ छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस (जे) के जिलाध्यक्ष रेमोन मड़कामी भी थे। गंगा ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर बेटे की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई और परिवार को राहत देने की मांग की।

मामला 28 जुलाई 2025 का है। ग्राम हाऊरनार में एनएमडीसी और एलएंडटी कंपनी स्लरी पाइप लाइन बिछाने का काम कर रही थी। निर्माण के लिए जगह-जगह गड्ढे खोदे गए थे।

स्वजन का आरोप है कि गड्ढों के आसपास बैरिकेडिंग नहीं की गई थी और चेतावनी बोर्ड भी नहीं लगाए गए थे। सुरक्षा व्यवस्था के अभाव में गंगा का बेटा गड्ढे में गिर गया और पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई।