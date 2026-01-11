मेरी खबरें
    दंतेवाड़ा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 56 मवेशियों के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार, तेलंगाना ले जाने की साजिश नाकाम

    By Mohan KumarEdited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sun, 11 Jan 2026 09:07:59 PM (IST)Updated Date: Sun, 11 Jan 2026 09:07:59 PM (IST)
    नईदुनिया न्यूज, दंतेवाड़ा। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गौवंश तस्करी के एक मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने 56 गौवंशों को अवैध रूप से ले जाते हुए 5 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का आरोप है कि युवक जंगल के दुर्गम रास्तों से गौवंशों को गीदम से सुकमा होते हुए तेलंगाना के मुलुगु स्थित बूचड़खाने ले जाने की फिराक में थे।

    जानकारी के अनुसार, दंतेवाड़ा पुलिस को गौ संरक्षक टीम के माध्यम से सूचना मिली थी कि कुछ लोग सफेद और काले रंग के कृषक पशु बैलों को लेकर करीबदर, मरकाटोला, बेनूर, मालेवाही, बारसूर, नागूल, मड़से, पनेड़ा, गुमड़ा, बालूद, मटेनार और अरनपुर के जंगल-पहाड़ी रास्तों से होते हुए किस्टाराम जंगल की ओर बढ़ रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए घेराबंदी कर सभी आरोपितों को पकड़ लिया।


    पुलिस ने मौके से कुल 56 गौवंश बरामद किए हैं। पूछताछ के दौरान आरोपियों के पास मवेशियों के परिवहन से संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज नहीं पाए गए। आरोपितों ने स्वयं स्वीकार किया कि वे गौवंशों को बूचड़खाने ले जा रहे थे। सभी आरोपित गीदम थाना क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं।

    दंतेवाड़ा पुलिस ने बताया कि जिले में गौवंशों की अवैध तस्करी पर रोक लगाने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है। सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए यह सफलता मिली है। पुलिस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है।

