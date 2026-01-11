किशोरी के यौन शोषण से जन्मे बच्चे का 'अवैध सौदा', फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाने वाले दंपति गिरफ्तार, डॉक्टर फरार

नईदुनिया प्रतिनिधि, राजनांदगांव। किशोरी के यौन शोषण से जन्मे शिशु को अवैध रूप से अपना बच्चा बताकर जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के गंभीर मामले में पुलिस ने एक दंपति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने नवजात को बरामद कर विधिक संरक्षण के लिए बाल विकास समिति को सौंप दिया है। आरोपित दंपती को न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। इस प्रकरण में कुमुद मोहबे मेमोरियल अस्पताल के डॉ. विजय फरार हैं। बताया जा रहा है कि उन्होंने ही स्टाफ के साथ मिलकर इस अवैध कागज तैयार करवाए और बच्चे को भिलाई के दंपति को सौंप दिया।

क्या है पूरा मामला? मामले की शुरुआत तब हुई जब पीड़िता की मां ने चौकी चिचोला में रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट में बताया गया कि उसकी बेटी के साथ गांव के ही एक लड़के ने बहला-फुसलाकर शारीरिक संबंध बनाए, जिससे वह गर्भवती हो गई। लोकलाज के भय से तत्काल रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई। गर्भावस्था के दौरान बेटी को रिश्तेदार के घर रखा गया, जहां बच्चे का जन्म हुआ। इसके बाद पीड़िता के चाचा-चाची ने नवजात को एक जरूरतमंद दंपति को सौंप दिया।