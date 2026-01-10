बस्तर में ढह रहा माओवाद का किला : दंतेवाड़ा में 63 माओवादियों का सरेंडर, 1.19 करोड़ के 36 इनामी शामिल

नईदुनिया न्यूज, दंतेवाड़ा। छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल में चार दशक से जारी माओवादी हिंसा निर्णायक चरण में पहुंचती नजर आ रही है। मार्च 2026 तक माओवादी हिंसा के समूल उन्मूलन के लक्ष्य के साथ चल रहे अभियानों के बीच संगठन के शीर्ष नेतृत्व के कमजोर पड़ने और लगातार प्रभावी सुरक्षा कार्रवाई के बाद माओवादियों के भीतर बिखराव स्पष्ट दिखने लगा है।

इसी कड़ी में शुक्रवार को दंतेवाड़ा में पुलिस के समक्ष कुल 63 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। इनमें 1 करोड़ 19 लाख 50 हजार रुपये के 36 इनामी माओवादी शामिल हैं। आत्मसमर्पण करने वालों में 18 महिलाएं और 45 पुरुष हैं।