नईदुनिया प्रतिनिधि, जगदलपुर। बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा जिले में एनएमडीसी की बचेली और किरंदुल लौह अयस्क परियोजनाओं में एल-1 और एल-2 के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग को लेकर बेरोजगार युवाओं का आंदोलन दूसरे दिन रविवार को भी जारी रहा।

दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा जिले के युवाओं ने दो साल से लंबित भर्ती प्रक्रिया शुरू करने और स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने की मांग की है। युवाओं ने स्पष्ट किया है कि मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन को देखते हुए एनएमडीसी प्रबंधन ने दोनों परियोजनाओं में अधिकारियों और कर्मचारियों के अवकाश पर आगामी आदेश तक प्रतिबंध लगा दिया है। करीब तीन हजार कर्मचारियों को उनके ड्यूटी स्थल पर भेज दिया गया है। यह भी पढ़ें- राज्य पुलिस को मिले 642 नए आरक्षक, 208 महिला सिपाही शामिल; रायपुर में 76वें बैच की पासिंग आउट परेड उनके रहने और भोजन की व्यवस्था भी परियोजना परिसर में की गई है। प्रवेश द्वार और खनन क्षेत्र में औद्योगिक सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। प्रबंधन ने उत्पादन प्रभावित नहीं होने देने के लिए यह कदम उठाया है। दो साल पहले इसी मुद्दे पर पांच दिन तक उत्पादन ठप रहा था। इधर, आंदोलन को कांग्रेस और सीपीआई का समर्थन मिला है।