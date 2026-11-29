नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। रविवार को आज कलेक्ट्रेट गार्डन रायपुर में प्रदेश के विभिन्न किसान संगठन (संयुक्त किसान मोर्चा ) के प्रतिनिधियों का आवश्यक बैठक सम्पन्न हुई जिसकी संयुक्त रूप से अध्यक्षता तेजराम विद्रोही प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन (टिकैत), जनकलाल ठाकुर पूर्व विधायक एव संरक्षक जिला किसान संघ बालोद और नरोत्तम शर्मा प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय किसान महासभा ने किया।

बैठक में चक्रवात एवं बारिश के कारण हुए फसल नुकसान का मुआवाज देने, फ़सल बीमा के नाम पर हुए लूट, धान खरीदी की धीमी चाल एवं रकबा में कटौती, अंतर की राशि 917 रूपये प्रति क्विंटल की दर से 19257 रूपये प्रति एकड़ देने, सब्जी, मक्का, गन्ना एव अन्य फसल उत्पादक किसानों को भी 19257 रूपये आदान राशि देने की मांग की गई।