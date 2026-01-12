धमतरी में राइस मिलों पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 1.77 करोड़ का अवैध धान जब्त

नईदुनिया प्रतिनिधि, धमतरी: जिले में धान खरीदी और कस्टम मिलिंग व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने शनिवार को राइस मिलों पर बड़ी कार्रवाई की। जिला कलेक्टर अबिनाश मिश्रा के निर्देश पर जिले के सभी अनुविभागों में राइस मिलों की सघन जांच और भौतिक सत्यापन अभियान चलाया गया। यह कार्रवाई एसडीएम के नेतृत्व में राजस्व एवं मंडी विभाग की संयुक्त जांच टीमों द्वारा की गई।

अभियान के दौरान धमतरी क्षेत्र के कविता राइस मिल और अजय ट्रेडिंग कंपनी (देमार), नगरी अनुविभाग की एस.के. फूड्स और ए.एस.डब्ल्यू. राइस मिल तथा कुरूद अनुविभाग की श्री लक्ष्मी राइस मिल में छापेमारी की गई। जांच के दौरान मिलों में उपलब्ध धान स्टॉक और अभिलेखों के मिलान में गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। कुछ मिलरों द्वारा निर्धारित मापदंडों के विपरीत भारी मात्रा में अवैध धान का भंडारण किया गया था, जबकि एक राइस मिल में बड़ी मात्रा में धान की कमी पाई गई।