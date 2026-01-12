धमतरी में राइस मिलों पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 1.77 करोड़ का अवैध धान जब्त

नईदुनिया प्रतिनिधि, धमतरी: जिले में धान खरीदी और कस्टम मिलिंग व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने शनिवार को राइस मिलों पर बड़ी कार्रवाई की। जिला कलेक्टर अबिनाश मिश्रा के निर्देश पर जिले के सभी अनुविभागों में राइस मिलों की सघन जांच और भौतिक सत्यापन अभियान चलाया गया। यह कार्रवाई एसडीएम के नेतृत्व में राजस्व एवं मंडी विभाग की संयुक्त जांच टीमों द्वारा की गई।
अभियान के दौरान धमतरी क्षेत्र के कविता राइस मिल और अजय ट्रेडिंग कंपनी (देमार), नगरी अनुविभाग की एस.के. फूड्स और ए.एस.डब्ल्यू. राइस मिल तथा कुरूद अनुविभाग की श्री लक्ष्मी राइस मिल में छापेमारी की गई।
जांच के दौरान मिलों में उपलब्ध धान स्टॉक और अभिलेखों के मिलान में गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। कुछ मिलरों द्वारा निर्धारित मापदंडों के विपरीत भारी मात्रा में अवैध धान का भंडारण किया गया था, जबकि एक राइस मिल में बड़ी मात्रा में धान की कमी पाई गई।
मिल-वार जांच में कविता राइस मिल में 250 क्विंटल, अजय ट्रेडिंग कंपनी देमार में 105 क्विंटल, एस.के. फूड्स में 76 क्विंटल और ए.एस.डब्ल्यू. राइस मिल में 72 क्विंटल अतिरिक्त धान पाया गया। वहीं कुरूद अनुविभाग की श्री लक्ष्मी राइस मिल में 6,989 क्विंटल धान की गंभीर कमी उजागर हुई।
मंडी अधिनियम एवं संबंधित नियमों के तहत अवैध एवं अनियमित धान की जब्ती की कार्रवाई की गई। जब्त धान का कुल अनुमानित मूल्य ₹1,77,42,963 (एक करोड़ सतहत्तर लाख बयालीस हजार नौ सौ तिरसठ रुपये) आंका गया है।
कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने कहा कि यह कार्रवाई शासन की शून्य सहिष्णुता नीति का स्पष्ट उदाहरण है। उन्होंने स्पष्ट किया कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी और कस्टम मिलिंग जैसी योजनाओं में किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
सभी मिलर्स को सख्त चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि शासन के साथ ईमानदार और सकारात्मक सहयोग करें, अन्यथा कस्टम मिलिंग कंडिका के तहत कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने आगे भी सतत निगरानी और औचक निरीक्षण की कार्रवाई जारी रखने के संकेत दिए हैं।