धमतरी में मतांतरित महिला के अंतिम संस्कार पर बवाल, विरोध के बाद गांव में नहीं मिली दफनाने की जगह, शहर लाना पड़ा शव

नईदुनिया प्रतिनिधि, धमतरी। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के अर्जुनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम नवागांव-कंडेल में शनिवार को एक मतांतरित महिला के अंतिम संस्कार को लेकर भारी तनाव की स्थिति निर्मित हो गई। ग्रामीणों और हिंदू संगठनों के कड़े विरोध के प्रदर्शन के चलते परिजनों को गांव में अंतिम संस्कार करने की अनुमति नहीं मिली, जिसके बाद शव को धमतरी लाकर ईसाई रीति-रिवाज से दफनाया गया।

गांव में अंतिम संस्कार का विरोध मिली जानकारी के अनुसार, नवागांव-कंडेल निवासी 85 वर्षीय जोरबाई साहू का शनिवार को निधन हो गया था। मृतका और उनका परिवार लंबे समय से ईसाई धर्म अपना चुका है। मृत्यु के पश्चात परिजन ईसाई पद्धति से गांव में ही अंतिम संस्कार करने की तैयारी कर रहे थे। जैसे ही इसकी सूचना ग्रामीणों को मिली, उन्होंने इसका पुरजोर विरोध शुरू कर दिया। ग्रामीणों का स्पष्ट कहना था कि गांव की सीमा के भीतर ईसाई रीति-रिवाज से अंतिम संस्कार की अनुमति नहीं दी जाएगी।