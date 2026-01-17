रायपुर में शिक्षा विभाग कार्यालय में भीषण आग, अहम दस्तावेज जलकर खाक, विभागीय रिकॉर्ड को भारी नुकसान

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां शनिवार देर शाम जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) कार्यालय में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने की घटना से पूरे कार्यालय परिसर में हड़कंप मच गया और आनन-फानन में वहां मौजूद कर्मचारियों एवं लोगों को बाहर निकाला गया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन विभागीय रिकॉर्ड को भारी नुकसान पहुंचा है।

मिली जानकारी के अनुसार, आग कार्यालय के स्टोर रूम में लगी थी। देखते ही देखते लपटों ने विकराल रूप धारण कर लिया। स्टोर रूम में बड़ी मात्रा में कागज और पुरानी फाइलें होने के कारण आग तेजी से फैली। धुआं और लपटें देख परिसर में अफरा-तफरी का माहौल निर्मित हो गया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया। एहतियात के तौर पर पूरे परिसर को तत्काल खाली करा लिया गया था।

महत्वपूर्ण शासकीय दस्तावेज जलकर हुए खाक

इस अग्निकांड में शिक्षा विभाग को सबसे बड़ा नुकसान दस्तावेजों के रूप में हुआ है। आग की चपेट में आने से स्टोर रूम में रखे मध्यान्ह भोजन योजना, अनुकंपा नियुक्ति, स्कूलों की मान्यता और विभिन्न स्कूलों से जुड़ी शिकायतों के महत्वपूर्ण रिकॉर्ड जलकर राख हो गए। इसके अलावा कई विभागीय जांच और प्रशासनिक कार्यवाहियों से संबंधित फाइलें भी नष्ट हो गई हैं। आशंका जताई जा रही है कि इन दस्तावेजों के जलने से भविष्य में कई मामलों की जांच और विभागीय प्रक्रियाएं बाधित हो सकती हैं।

शॉर्ट सर्किट की आशंका, जांच में जुटी पुलिस

फिलहाल आग लगने के सटीक कारणों का पता नहीं चल पाया है। प्रारंभिक तौर पर शॉर्ट सर्किट को हादसे की वजह माना जा रहा है, हालांकि पुलिस और विभाग की ओर से इसकी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। मामले की सूचना कोतवाली थाना पुलिस को दे दी गई है। घटना के बाद से ही शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है।