मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    रायपुर में शिक्षा विभाग कार्यालय में भीषण आग, अहम दस्तावेज जलकर खाक, विभागीय रिकॉर्ड को भारी नुकसान

    Raipur News: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां शनिवार देर शाम जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) कार्यालय में अचानक भीषण आग लग गई। ...और पढ़ें

    By Deepak ShuklaEdited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sat, 17 Jan 2026 10:29:46 PM (IST)Updated Date: Sat, 17 Jan 2026 10:29:46 PM (IST)
    रायपुर में शिक्षा विभाग कार्यालय में भीषण आग, अहम दस्तावेज जलकर खाक, विभागीय रिकॉर्ड को भारी नुकसान
    रायपुर में शिक्षा विभाग कार्यालय में भीषण आग।

    HighLights

    1. रायपुर में शिक्षा विभाग कार्यालय में लगी भीषण आग
    2. स्कूलों की मान्यता और शिकायतों की फाइलें खाक
    3. डीईओ ऑफिस में आग से प्रशासनिक मचा हड़कंप

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां शनिवार देर शाम जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) कार्यालय में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने की घटना से पूरे कार्यालय परिसर में हड़कंप मच गया और आनन-फानन में वहां मौजूद कर्मचारियों एवं लोगों को बाहर निकाला गया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन विभागीय रिकॉर्ड को भारी नुकसान पहुंचा है।

    naidunia_image

    स्टोर रूम से उठी लपटें, मची अफरा-तफरी

    मिली जानकारी के अनुसार, आग कार्यालय के स्टोर रूम में लगी थी। देखते ही देखते लपटों ने विकराल रूप धारण कर लिया। स्टोर रूम में बड़ी मात्रा में कागज और पुरानी फाइलें होने के कारण आग तेजी से फैली। धुआं और लपटें देख परिसर में अफरा-तफरी का माहौल निर्मित हो गया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया। एहतियात के तौर पर पूरे परिसर को तत्काल खाली करा लिया गया था।


    महत्वपूर्ण शासकीय दस्तावेज जलकर हुए खाक

    इस अग्निकांड में शिक्षा विभाग को सबसे बड़ा नुकसान दस्तावेजों के रूप में हुआ है। आग की चपेट में आने से स्टोर रूम में रखे मध्यान्ह भोजन योजना, अनुकंपा नियुक्ति, स्कूलों की मान्यता और विभिन्न स्कूलों से जुड़ी शिकायतों के महत्वपूर्ण रिकॉर्ड जलकर राख हो गए। इसके अलावा कई विभागीय जांच और प्रशासनिक कार्यवाहियों से संबंधित फाइलें भी नष्ट हो गई हैं। आशंका जताई जा रही है कि इन दस्तावेजों के जलने से भविष्य में कई मामलों की जांच और विभागीय प्रक्रियाएं बाधित हो सकती हैं।

    यह भी पढ़ें- शादी के बाद भी पीछा नहीं छोड़ रही थी प्रेमिका, शादीशुदा प्रेमी ने गर्दन काटकर की हत्या, पुलिस ने चंद घंटों में दबोचा

    शॉर्ट सर्किट की आशंका, जांच में जुटी पुलिस

    फिलहाल आग लगने के सटीक कारणों का पता नहीं चल पाया है। प्रारंभिक तौर पर शॉर्ट सर्किट को हादसे की वजह माना जा रहा है, हालांकि पुलिस और विभाग की ओर से इसकी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। मामले की सूचना कोतवाली थाना पुलिस को दे दी गई है। घटना के बाद से ही शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.