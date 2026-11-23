नईदुनिया प्रतिनिधि, धमतरी : नगरी क्षेत्र में चल रहे प्रार्थना सभा व मतांतरण के विरोध में सकल हिन्दू समाज नगरी के पदाधिकारी व लोगों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान भगवान श्रीराम पर अभद्र टिप्पणी तथा सनातन हिन्दू धर्म के विरुद्ध गाली-गलौज किए जाने से आक्रोश बढ़ गया। इससे आक्रोशित हिंदू संगठन ने एसडीओपी को ज्ञापन सौंपकर इस पर जांच कार्रवाई की मांग की है। कार्रवाई नहीं होने पर उग्र प्रदर्शन की चेतावनी शासन-प्रशासन को दिए है।