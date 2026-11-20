नईदुनिया प्रतिनिधि, धमतरी। दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी में उठे अकवान चक्रवात के प्रभाव से जिले में मौसम का मिजाज बदल गया है। शुक्रवार अलसुबह से रुक-रुककर बारिश होती रही। आसमान में दिनभर काले बादल छाए रहे। रिमझिम बारिश के साथ चल रही ठंडी हवाओं ने लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया। अचानक बदले मौसम से तापमान में गिरावट आई और ठंड का एहसास बढ़ गया। शुक्रवार सुबह तापमान करीब 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो दोपहर एक बजे तक बढ़कर 22 डिग्री पर पहुंचा। इसके बावजूद ठंडी हवाओं के चलते वातावरण में ठंडक बनी रही। मौसम के बदले मिजाज का असर जनजीवन पर भी पड़ा।

अलाव तापते नजर आए लोग ठंड से बचने के लिए शहर के चौक-चौराहों और दुकानों के सामने लोग अलाव तापते नजर आए। अंबेडकर चौक के आगे सड़क किनारे एक दुकान के पास लोगों ने अलाव जलाकर राहत पाने का प्रयास किया। ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते दिखे। वहीं, जरूरी काम से घरों से निकले लोग छतरी और रेनकोट लेकर चलते रहे।