नईदुनिया प्रतिनिधि, धमतरी। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के शुरुआती तीन दिनों में जिले के 2400 किसानों ने 82 हजार 177 क्विंटल धान बेचा है। इनमें से 271 किसानों के बैंक खातों में शासन ने दो करोड़ 22 लाख 29 हजार रुपये का भुगतान कर दिया है।

राशि खाते में पहुंचने से किसानों के चेहरे खिल गए हैं। वहीं धान बेच चुके शेष 2129 किसानों को भुगतान का इंतजार है। जिले के 108 खरीदी केंद्रों में 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू हुई है। जिला नोडल अधिकारी कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, तीन दिनों में किसानों से खरीदे गए धान की कुल कीमत 20 करोड़ 11 लाख 12 हजार रुपये है।