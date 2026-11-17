राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। पटवारियों के अनिश्चितकालीन आंदोलन के समर्थन में बुधवार को कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन प्रदेशभर में आक्रोश रैली निकालेगा। पटवारियों पर की गई दंडात्मक कार्रवाई और उनकी लंबित मांगों के साथ ही शासकीय कर्मचारियों के तीन प्रतिशत महंगाई भत्ते (डीए) का भुगतान नहीं होने से कर्मचारी संगठनों में नाराजगी बढ़ रही है।

फेडरेशन ने प्रदेश के सभी जिला और ब्लॉक मुख्यालयों में रैली निकालकर विरोध दर्ज कराने का निर्णय लिया है। रैली के बाद जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसमें पटवारियों पर की गई कार्रवाई निरस्त करने और उनकी मांगों का जल्द निराकरण करने की मांग की जाएगी।