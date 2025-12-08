मेरी खबरें
    छत्तीसगढ़ के इस गांव में नशे के खिलाफ जंग... महुआ शराब बनाने पर 50 हजार, बेचने पर 60 हजार का जुर्माना

    धमतरी के कोलियारी गांव में कच्ची महुआ शराब बेचने और बनाने पर प्रतिबंध लगाने के लिए कड़े नियम बनाए गए हैं। गांव में शराब बनाते पकड़े जाने पर 50 हजार, बचने पर 60 हजार और पीते हुए पकड़े जाने पर 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

    By Rammilan sahu
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Mon, 08 Dec 2025 03:41:36 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 08 Dec 2025 03:48:27 AM (IST)
    अवैध शराब बनाने पर होगी कार्रवाई (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. महुआ शराब बनाते पकड़े जाने पर 50 हजार दंड
    2. अवैध बिक्री करने पर 60 हजार रुपये का जुर्माना
    3. सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने पर 30 हजार दंड

    नईदुनिया प्रतिनिधि, धमतरी: घने जंगलों से घिरे ग्राम कोलियारी के ग्रामीणों ने गांव को नशामुक्त बनाने के लिए कड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। विशेष ग्राम सभा में सर्वसम्मति से तय किया गया कि महुआ शराब बनाते पकड़े जाने पर 50 हजार रुपये, अवैध बिक्री करने पर 60 हजार रुपये और सार्वजनिक व सामाजिक स्थानों पर शराब पीते पकड़े जाने पर 30 हजार रुपये का दंड लगाया जाएगा। ग्रामीणों के इस कदम से शराबियों और अवैध कारोबारियों में दहशत का माहौल है।

    नगरी विकासखंड के वनांचल क्षेत्र स्थित ग्राम पंचायत कोलियारी में पिछले दिनों आयोजित विशेष ग्राम सभा में कच्ची शराब और नशे से बिगड़ते सामाजिक वातावरण पर चिंता व्यक्त की गई। इसके बाद ग्रामवासियों ने नशामुक्त ग्राम का संकल्प लेते हुए कड़े दंडात्मक नियम लागू किए। ग्राम सभा ने यह भी निर्णय लिया कि नशा संबंधी गतिविधियों की जानकारी देने वाले ग्रामीण को 25 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। सभी ग्रामीणों ने इन नियमों का पालन सुनिश्चित करने पर सहमति जताई है।


    नशे से होने वाली बुराइयों पर लगेगी रोक

    ग्राम पंचायत कोलियारी की सरपंच मोनिका मंडावी ने कहा कि यह निर्णय सामाजिक सुधार, स्वस्थ वातावरण और युवा पीढ़ी के बेहतर भविष्य के लिए अत्यंत सराहनीय और प्रेरणादायी है। इससे गांव में शांति कायम होगी और नशे से होने वाली बुराइयों पर रोक लगेगी।

    इसकी जानकारी सरपंच मोनिका मंडावी, पूर्व सरपंच तुलसीराम मंडावी और उपसरपंच लोकेश कोर्राम ने दी। विशेष ग्रामसभा में अध्यक्ष रामलाल तुमरेटी, उपाध्यक्ष भावसिंह कोर्राम, ग्राम पटेल जसूलू राम कुंजाम, सोमर सिंह नेताम, सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण सदस्य उपस्थित रहे।

