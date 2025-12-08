छत्तीसगढ़ के इस गांव में नशे के खिलाफ जंग... महुआ शराब बनाने पर 50 हजार, बेचने पर 60 हजार का जुर्माना

नईदुनिया प्रतिनिधि, धमतरी: घने जंगलों से घिरे ग्राम कोलियारी के ग्रामीणों ने गांव को नशामुक्त बनाने के लिए कड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। विशेष ग्राम सभा में सर्वसम्मति से तय किया गया कि महुआ शराब बनाते पकड़े जाने पर 50 हजार रुपये, अवैध बिक्री करने पर 60 हजार रुपये और सार्वजनिक व सामाजिक स्थानों पर शराब पीते पकड़े जाने पर 30 हजार रुपये का दंड लगाया जाएगा। ग्रामीणों के इस कदम से शराबियों और अवैध कारोबारियों में दहशत का माहौल है।

नगरी विकासखंड के वनांचल क्षेत्र स्थित ग्राम पंचायत कोलियारी में पिछले दिनों आयोजित विशेष ग्राम सभा में कच्ची शराब और नशे से बिगड़ते सामाजिक वातावरण पर चिंता व्यक्त की गई। इसके बाद ग्रामवासियों ने नशामुक्त ग्राम का संकल्प लेते हुए कड़े दंडात्मक नियम लागू किए। ग्राम सभा ने यह भी निर्णय लिया कि नशा संबंधी गतिविधियों की जानकारी देने वाले ग्रामीण को 25 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। सभी ग्रामीणों ने इन नियमों का पालन सुनिश्चित करने पर सहमति जताई है।