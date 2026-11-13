धमतरी की तहसीलों में पसरा सन्नाटा, पटवारियों के बाद तहसीलदार-नायब तहसीलदार भी अवकाश पर

नईदुनिया प्रतिनिधि, धमतरी। पटवारियों की हड़ताल के बीच शुक्रवार को तहसीलदार और नायब तहसीलदारों के सामूहिक अवकाश पर रहने से तहसील कार्यालयों में सन्नाटा छाया रहा।
जिले के आठ तहसीलदार और नौ नायब तहसीलदारों के काम से दूर रहने के कारण राजस्व न्यायालयों में सुनवाई और जमीन संबंधी कामकाज प्रभावित हुआ। धान खरीदी से पहले रकबा सत्यापन और रिकॉर्ड सुधार जैसे कामों को लेकर भी चिंता बढ़ गई है।
जिले में कई कामकाज प्रभावित
जिले के पटवारी 13 अक्टूबर से हड़ताल पर हैं। जिले में 192 हल्का हैं जिसमें 168 पटवारी कार्यरत हैं। पटवारियों की अनुपस्थिति में तहसीलदार और नायब तहसीलदारों पर नियमित न्यायालयीन कामकाज के साथ डिजिटल क्रॉप सर्वे, पीवी एप से सत्यापन, एग्रीस्टेक किसान पंजीयन और धान रकबा सुधार जैसे कामों का अतिरिक्त दबाव है।
अब अधिकारियों के भी सामूहिक अवकाश पर रहने से राजस्व विभाग के मैदानी और न्यायालयीन दोनों तरह के काम प्रभावित हो रहे हैं। नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन जैसे मामलों में पटवारी प्रतिवेदन नहीं मिलने से पहले ही प्रक्रिया अटकी हुई है।
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राजस्व न्यायालयों में 231 प्रकरण लंबित
राजस्व विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, जिले के 18 राजस्व न्यायालयों में 231 प्रकरण लंबित हैं। इनमें 203 मामलों में पेशी की तारीख अपडेट नहीं हुई है, जबकि 28 प्रकरणों में आदेश-पत्र शून्य दर्ज है। तहसीलदार न्यायालय मगरलोड में सर्वाधिक 44 मामले लंबित हैं।
नायब तहसीलदार क्रमांक-2 कुरुद में 26, धमतरी ग्रामीण-2 में 22 और नजूल तहसीलदार न्यायालय में 20 मामले लंबित हैं। वहीं धमतरी एसडीएम न्यायालय में 15, कुरूद में 20 और नगरी में तीन प्रकरण दर्ज हैं। यह आंकड़ा केवल ई-कोर्ट में दर्ज न्यायालयीन मामलों का है।