धमतरी की तहसीलों में पसरा सन्नाटा, पटवारियों के बाद तहसीलदार-नायब तहसीलदार भी अवकाश पर

नईदुनिया प्रतिनिधि, धमतरी। पटवारियों की हड़ताल के बीच शुक्रवार को तहसीलदार और नायब तहसीलदारों के सामूहिक अवकाश पर रहने से तहसील कार्यालयों में सन्नाटा छाया रहा। जिले के आठ तहसीलदार और नौ नायब तहसीलदारों के काम से दूर रहने के कारण राजस्व न्यायालयों में सुनवाई और जमीन संबंधी कामकाज प्रभावित हुआ। धान खरीदी से पहले रकबा सत्यापन और रिकॉर्ड सुधार जैसे कामों को लेकर भी चिंता बढ़ गई है।

जिले में कई कामकाज प्रभावित जिले के पटवारी 13 अक्टूबर से हड़ताल पर हैं। जिले में 192 हल्का हैं जिसमें 168 पटवारी कार्यरत हैं। पटवारियों की अनुपस्थिति में तहसीलदार और नायब तहसीलदारों पर नियमित न्यायालयीन कामकाज के साथ डिजिटल क्रॉप सर्वे, पीवी एप से सत्यापन, एग्रीस्टेक किसान पंजीयन और धान रकबा सुधार जैसे कामों का अतिरिक्त दबाव है।