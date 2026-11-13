छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए खुशखबरी, बिना डिजिटल क्रॉप सर्वे के मिलेगी आदान राशि, सरकार का एलान

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। पटवारियों की हड़ताल के कारण जिन खेतों का डिजिटल क्रॉप सर्वे नहीं हो पाया और जिनका डाटा उपलब्ध नहीं है, वहां के किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। राज्य सरकार ने कलेक्टरों को निर्देश दिया है कि गिरदावरी के आधार पर सत्यापित रकबे के अनुसार आदान सहायता राशि दी जाए।

कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने बताया कि कोदो, कुटकी और रागी जैसे पौष्टिक अनाजों के उत्पादन और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में इनकी खरीदी की जाएगी। मार्कफेड के माध्यम से 15 दिसंबर से 15 फरवरी 2027 तक उपार्जन होगा।