दुर्ग में खौफनाक 'जाम की महफिल', बर्खास्त सिपाही ने इंस्पेक्टर को जड़ा थप्पड़, जवाब में इंस्पेक्टर ने सर्विस रिवॉल्वर से कर दी फायरिंग

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिलाई। दुर्ग जिला मुख्यालय के एक मोहल्ले में देर रात शराब की महफिल उस समय खौफनाक मोड़ पर पहुंच गई, जब एक बर्खास्त सिपाही ने पुलिस के एक इंस्पेक्टर को थप्पड़ जड़ दिया और जवाब में इंस्पेक्टर ने अपनी सर्विस रिवाल्वर से फायरिंग कर दी। गनीमत रही कि गोली बर्खास्त सिपाही को छूती हुई निकली और वह बाल-बाल बच गया। बर्खास्त सिपाही पर महादेव ऑनलाइन सट्टा चलाने का आरोप लगा हुआ है।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, मोहल्ले में आयोजित इस महफिल में पुलिस विभाग के कुछ चर्चित अधिकारी-कर्मचारी, असामाजिक तत्व और कुछ सफेदपोश राजनीतिक कार्यकर्ता भी मौजूद थे। सभी शराब के नशे में जाम पर जाम छलका रहे थे। इसी दौरान बीयर की बोतल पकड़ाने की बात को लेकर बर्खास्त सिपाही और इंस्पेक्टर के बीच कहासुनी शुरू हुई।