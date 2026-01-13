दुर्ग-भिलाई में 'खूनी मांझे' के खिलाफ महाअभियान, 50 दुकानों पर छापेमारी, 4 स्टोर से जानलेवा मांझा जब्त

नईदुनिया प्रतिनिधि, दुर्ग। चाइनीज मांझा के उपयोग और उससे होने वाली गंभीर दुर्घटनाओं की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने एक बार फिर नकेल कसना शुरू किया है। नगर निगम दुर्ग एवं भिलाई द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर मंगलवार को संयुक्त जांच की गई। 50 से अधिक दुकानों में अभियान चलाया गया। इस दौरान चार दुकानों में रखे चाइनीज मांझा को जब्त कर लिया गया। वहीं संचालकों से जुर्माना भी वसूला गया। इन दुकानों में चाइनीज मांझा कहां से लाया गया इसकी भी जांच की जा रही है।

अलग-अलग टीम बनाकर दुकानों में जांच की गई उल्लेखनीय है कि प्रतिबंध के बावजूद भिलाई-दुर्ग में चाइनीज मांझा की बिक्री एवं इसकी वजह से होने वाली दुर्घटनाओं को देखते हुए नईदुनिया ने जनहित में मंगलवार को प्रमुखता से मुद्दा उठाया था। मकर संक्राति में पतंग उड़ाने की परंपरा भी है। इसे देखते हुए प्रशासन द्वारा दुर्ग एवं भिलाई में अलग-अलग टीम बनाकर दुकानों में जांच की गई। दुर्ग निगम के बाजार विभाग, अतिक्रमण विभाग तथा पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीमों द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में सघन जांच की गई।