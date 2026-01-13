दुर्ग-भिलाई में 'खूनी मांझे' के खिलाफ महाअभियान, 50 दुकानों पर छापेमारी, 4 स्टोर से जानलेवा मांझा जब्त

नईदुनिया प्रतिनिधि, दुर्ग। चाइनीज मांझा के उपयोग और उससे होने वाली गंभीर दुर्घटनाओं की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने एक बार फिर नकेल कसना शुरू किया है। नगर निगम दुर्ग एवं भिलाई द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर मंगलवार को संयुक्त जांच की गई। 50 से अधिक दुकानों में अभियान चलाया गया। इस दौरान चार दुकानों में रखे चाइनीज मांझा को जब्त कर लिया गया। वहीं संचालकों से जुर्माना भी वसूला गया। इन दुकानों में चाइनीज मांझा कहां से लाया गया इसकी भी जांच की जा रही है।
उल्लेखनीय है कि प्रतिबंध के बावजूद भिलाई-दुर्ग में चाइनीज मांझा की बिक्री एवं इसकी वजह से होने वाली दुर्घटनाओं को देखते हुए नईदुनिया ने जनहित में मंगलवार को प्रमुखता से मुद्दा उठाया था। मकर संक्राति में पतंग उड़ाने की परंपरा भी है। इसे देखते हुए प्रशासन द्वारा दुर्ग एवं भिलाई में अलग-अलग टीम बनाकर दुकानों में जांच की गई। दुर्ग निगम के बाजार विभाग, अतिक्रमण विभाग तथा पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीमों द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में सघन जांच की गई।
अतिक्रमण अधिकारी परमेश्वर कुमार एवं बाजार सहायक विभाग के ईश्वर वर्मा के नेतृत्व में टीम द्वारा सोलंकी पतंग स्टोर्स एवं सन्नी पतंग जनरेटर सहित अन्य दुकानों की जांच की गई। सोलंकी पतंग स्टोर्स एवं सन्नी पतंग जनरेटर में प्रतिबंधित चाइनीज़ मांझा पाए जाने पर मौके पर ही मांझा जब्त कर तत्काल जुर्माना राशि वसूल की गई। अन्य दुकानों एवं प्रतिष्ठानों की जांच में चाइनीज़ मांझा नहीं पाया गया। निगम द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया कि आगे गोदामों में भी छापामार कार्रवाई की जाएगी।
भिलाई क्षेत्र में नगर निगम एवं पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा 30 से अधिक दुकानों की बारीकी से जांच की गई। निगम के जोन-5 के अंतर्गत सेक्टर-6 ए मार्केट मे अकस्मात दबिश देकर प्रतिबंधित चाइनीज मांझा बेचने वाले सहेली फैंसी स्टोर्स व दुल्हन फैंसी स्टोर्स के संचालकों से चार हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया। यहां से चाइनीज मांझा जब्त किया गया। इसके अलावा सिंगल यूज प्लास्टिक पर कार्यवाही करते हुए तीन फल दुकानदारों पर भी फाइन किया गया।
सहायक राजस्व निरीक्षक प्रह्लाद लहरे की टीम व भिलाई नगर थाना के एसआइ मनीष बाजपेयी की टीम ने यह कार्रवाई की। इसी तरह सुपेला, लिंक रोड पावर हाउस सहित अन्य स्थानों पर भी दुकानों में जांच की गई। सभी दुकानदारों को कड़ी चेतावनी दी गई। नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी जावेद अली ने बताया कि बाजार विभाग और अतिक्रमण विभाग की संयुक्त टीम नियमित रूप से घूम-घूमकर निगरानी करेगी।