दुर्ग में लेनदेन के विवाद में CAF के जवान का अपहरण, रायगढ़ की छठवीं बटालियन में पदस्थ है जवान, दो गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि,दुर्ग। पुलगांव थाना क्षेत्र में 11 लाख रुपये के लेन देन के विवाद में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के एक जवान का अपहरण कर उसे बंधक बनाने और मारपीट करने का मामला सामने आया है। जवान ने किसी तरह घटना की सूचना मोबाइल के माध्यम से अधिकारियों को दी। मामले में पुलिस ने महिला और उसके ड्राइवर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सीएएफ के जवान विजयशील की रायगढ़ में पोस्टिंग हैं।

गिरफ्तार आरोपितों का नाम हरजिंदर कौर(47) और कृष्ण कुमार सिन्हा बताया गया है। घटना सोमवार शाम की बताई गई है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के मुताबिक रायगढ़ की छठवीं बटालियन में पदस्थ आरक्षक विजयशील ने कोहका निवासी हरजीत कौर से 11 लाख रुपये उधार लिए थे।