रायपुर नगर निगम में 11 अधिकारियों की जिम्मेदारी बदली, जोन से मुख्यालय तक फेरबदल, देखें लेटेस्ट अपडेट

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। नगर निगम में प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 11 अधिकारियों की नई पदस्थापना की गई है। आयुक्त संबित मिश्रा के जारी आदेश के अनुसार कार्यपालन अभियंता, सहायक अभियंता और उप अभियंताओं के कार्यक्षेत्र बदले गए हैं।
आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। मुख्यालय में पदस्थ कार्यपालन अभियंता पदमाकर श्रीवास को जोन-5 भेजा गया है, जबकि जोन-5 के लाल महेन्द्र प्रताप सिंह को जोन-6 की जिम्मेदारी मिली है। दिनेश कुमार सिन्हा को जोन-6 से जोन-10 और गजाराम कंवर को जोन-10 से मुख्यालय की उद्यान शाखा में पदस्थ किया गया है।
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सहायक अभियंताओं को भी नई जिम्मेदारी
जोन-7 के सहायक अभियंता शत्रुघन देशलहरे को जोन-8 भेजा गया है। जोन-4 के दीपक देवांगन को प्रभारी कार्यपालन अभियंता बनाकर मुख्यालय में योजना शाखा, 15वें वित्त आयोग और लोक कर्म विभाग का काम सौंपा गया है। मुख्यालय के संदीप तिवारी को जोन-4 भेजा गया है। सहायक अभियंता संस्कार शर्मा को महापौर कार्यालय, 15वें वित्त आयोग और उद्यान शाखा की जिम्मेदारी दी गई है।
उप अभियंताओं का भी तबादला
जोन-10 के उप अभियंता वसीम खान को प्रभारी सहायक अभियंता बनाकर स्वच्छ भारत मिशन का काम दिया गया है। मुख्यालय की अर्जिता दीवान को प्रभारी सहायक अभियंता के रूप में जोन-7 भेजा गया है।
जोन-8 के योगेन्द्र साहू को मुख्यालय में योजना शाखा, 15वें वित्त आयोग और लोक कर्म विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। संबंधित अधिकारियों को नई पदस्थापना पर तत्काल कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए हैं।
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