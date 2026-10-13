रायपुर में महिला को किया डिजिटल अरेस्ट, NIA अधिकारी बनकर सात लाख की ठगी, RBI के नाम से भेजा फर्जी प्रमाणपत्र

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजधानी के नर्मदापारा में रहने वाली 62 वर्षीय रीता खन्ना साइबर ठगी का शिकार हो गईं। ठगों ने खुद को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) का अधिकारी विक्रम सिंह बताकर उन्हें डिजिटल अरेस्ट करने का भय दिखाया। आधार कार्ड से फर्जी बैंक खाता खुलने और उसमें मनी लांड्रिंग की रकम होने की बात कहकर गिरफ्तारी वारंट तक भेज दिया। गिरफ्तारी और कानूनी कार्रवाई से बचाने के नाम पर ठगों ने महिला से सात लाख रुपये आरटीजीएस के माध्यम से महाकाली मेटल नाम के खाते में जमा करा लिए।

बाद में भी जब उन्हें अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) नहीं मिला, तब ठगी का अहसास हुआ। शिकायत पर गंज थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस के अनुसार, रीता खन्ना स्टेशन रोड स्थित सत्कार होटल गली, नर्मदापारा की निवासी हैं। उनका स्टेशन रोड पर मशीन मरम्मत का कारोबार है। सात अक्टूबर को दोपहर करीब तीन बजे उनके मोबाइल पर एक वाट्सएप कॉल आया। फोन करने वाले ने खुद को एनआईए रायपुर का अधिकारी विक्रम सिंह बताया। उसने महिला से पूछा कि क्या वह रीता खन्ना बोल रही हैं। इसके बाद कहा कि उनके आधार नंबर से फर्जी बैंक खाता खोला गया है, जिसमें मनी लांड्रिंग का मामला सामने आया है। महाराष्ट्र से उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी होने की बात कहकर उन्हें डराया गया।