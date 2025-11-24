दुर्ग में CG का पहला आईटी पार्क, 35 कंपनियां स्टार्टअप और रोजगार के लिए तैयार, IIT भिलाई और सरकार के बीच MoU

नईदुनिया प्रतिनिधि, दुर्ग: दुर्ग जिला अब तेजी से आईटी और टेक्नोलॉजी हब के रूप में उभर रहा है। इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सोमवार को दुर्ग में पहला आईटी पार्क स्थापित करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT Bhiali) भिलाई और छत्तीसगढ़ सरकार के बीच समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर किए गए। एमओयू पर आईआईटी भिलाई के निदेशक प्रो. राजीव प्रकाश और दुर्ग नगर निगम आयुक्त सुमीत अग्रवाल ने हस्ताक्षर किए।

कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित इस कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, महापौर अलका बाघमार, कलेक्टर अभिजीत सिंह और जिला प्रशासन के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री यादव ने इस आईटी पार्क के महत्व, जिले पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभाव और संभावित रोजगार के अवसरों पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आने वाले वर्षों में दुर्ग जिले को एक टेक्नोलॉजी हब के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां स्टार्टअप, नवाचार और उद्योग मिलकर नए अवसर उत्पन्न करेंगे।