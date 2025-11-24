जनजातीय गौरव दिवस 2025: कोंडागांव मांदरी नृत्य दल को राज्यस्तरीय महोत्सव में प्रथम स्थान, राष्ट्रपति ने सम्मानित किया

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: जनजातीय गौरव दिवस 2025 पर सरगुजा जिला मुख्यालय अंबिकापुर में आयोजित राज्य स्तरीय शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति लोक कला महोत्सव में कोंडागांव जिले की लिंगों घोटुल मांदरी नृत्य दल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान हासिल किया। इस अवसर पर देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने स्वयं प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले नृत्य दल को सम्मानित किया।

कलेक्टर श्रीमती नूपुर राशि पन्ना ने टीम को बधाई देते हुए कहा कि लिंगों घोटुल मांदरी नृत्य दल ने अपनी मेहनत, प्रतिभा और अनुशासन के बल पर जिले का नाम पूरे राज्य में रोशन किया है। उन्होंने इसे जनजातीय कला-संस्कृति और कलाकारों की प्रतिभा का प्रतीक बताया।