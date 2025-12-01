CG News: नई रजिस्ट्री गाइडलाइन के विरोध में दु्र्ग में प्रदर्शन, कांग्रेसियों ने फूंका मंत्री ओ पी चौधरी का पुतला

नईदुनिया प्रतिनिधि, दुर्ग: राज्य सरकार की ओर से जारी किए गए रजिस्ट्री की गाइडलाइन को लेकर प्रदेशभर में विरोध प्रदर्शन जारी है। गाइडलाइन में बढ़ोतरी के विरोध में मंगलवार दोपहर दुर्ग के पटेल चौक पर भी जमीन कारोबार से जुड़े लोगों ने वरोध किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान उन्होंने चक्काजाम और पुतला दहन का कार्यक्रम आयोजित किया।