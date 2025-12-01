मेरी खबरें
    CG News: नई रजिस्ट्री गाइडलाइन के विरोध में दु्र्ग में प्रदर्शन, कांग्रेसियों ने फूंका मंत्री ओ पी चौधरी का पुतला

    दुर्ग में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और जमीन खरीद-बिक्री से जुड़े लोगों ने राज्य सरकार की ओर से जारी किए गए नए गाइडलाइन के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान पटेल चौक पर प्रदर्शनकारियों ने मंत्री ओपी चौधरी का पुलला फूंक दिया और प्रशासन पर पानी की बोतलें फेंकी। जिसके बाद पुलिस की ओर से बल प्रयोग किया गया।

    By Mahendra Kumar Sahu
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Mon, 01 Dec 2025 04:40:09 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 01 Dec 2025 04:57:33 PM (IST)
    मंत्री ओपी चौधरी का पुतला फूंका

    1. नई रजिस्ट्री की गाइडलाइन को लेकर विरोध प्रदर्शन
    2. जमीन के कारोबार से जुड़े लोगों ने किया चक्काजाम
    3. कांग्रेसियों ने पटेल चौक पर फूंका ओपी चौधरी का पुतला

    नईदुनिया प्रतिनिधि, दुर्ग: राज्य सरकार की ओर से जारी किए गए रजिस्ट्री की गाइडलाइन को लेकर प्रदेशभर में विरोध प्रदर्शन जारी है। गाइडलाइन में बढ़ोतरी के विरोध में मंगलवार दोपहर दुर्ग के पटेल चौक पर भी जमीन कारोबार से जुड़े लोगों ने वरोध किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान उन्होंने चक्काजाम और पुतला दहन का कार्यक्रम आयोजित किया।