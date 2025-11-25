रजिस्ट्री शुल्क बढ़ोतरी के विरोध में प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष का काफिला रोका, पुलिस से नोकझोक

नईदुनिया प्रतिनिधि, दुर्ग। रजिस्ट्री शुल्क बढ़ाने के विरोध में सैकड़ों की संख्या में जमीन खरीदी–बिक्री से जुड़े लोग कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने पहुंचे थे। प्रदर्शनकारी जिस मार्ग पर खड़े थे, वहीं से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव साय का काफिला गुजर रहा था। प्रदर्शनकारियों ने काफिला रोककर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपने की बात कहने लगे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाकर गाड़ी को वहां से निकाला। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झूमाझटकी भी हुई।

काफिले को प्रदर्शनकारियों ने रोक लिया रजिस्ट्री शुल्क बढ़ाने के विरोध में जमीन खरीदी–बिक्री के कारोबार से जुड़े लोग कलेक्ट्रेट प्रवेश द्वार के सामने प्रदर्शन करने और ज्ञापन सौंपने के लिए एकत्रित हुए थे। इसी बीच एक निजी कार्यक्रम से वापस लौट रहे प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण देव साय के काफिले को प्रदर्शनकारियों ने रोक लिया। काफिला के साथ चल रहे फॉलो गार्ड, भाजपा कार्यकर्ताओं और मौके पर मौजूद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को अध्यक्ष की गाड़ी के सामने से हटाने का प्रयास किया, लेकिन वे ज्ञापन सौंपने की मांग पर अड़े रहे। पुलिस के साथ कहासुनी और झूमाझटकी के बीच गाड़ी को आगे रवाना किया गया। झूमाझटकी करने वाले कुछ प्रदर्शनकारियों की पुलिस से शिकायत भी की गई है।