मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    रजिस्ट्री शुल्क बढ़ोतरी के विरोध में प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष का काफिला रोका, पुलिस से नोकझोक

    रजिस्ट्री शुल्क बढ़ाने के विरोध में सैकड़ों की संख्या में जमीन खरीदी–बिक्री से जुड़े लोग कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने पहुंचे थे। प्रदर्शनकारी जिस मार्ग पर खड़े थे, वहीं से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव साय का काफिला गुजर रहा था। प्रदर्शनकारियों ने काफिला रोककर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपने की बात कहने लगे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाकर गाड़ी को वहां से निकाला।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Tue, 25 Nov 2025 01:08:59 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 25 Nov 2025 01:08:59 AM (IST)
    रजिस्ट्री शुल्क बढ़ोतरी के विरोध में प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष का काफिला रोका, पुलिस से नोकझोक

    HighLights

    1. रजिस्ट्री शुल्क बढ़ाने के विरोध में सैकड़ों की संख्या प्रदर्शन
    2. जमीन खरीदी–बिक्री से जुड़े लोग कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने पहुंचे

    नईदुनिया प्रतिनिधि, दुर्ग। रजिस्ट्री शुल्क बढ़ाने के विरोध में सैकड़ों की संख्या में जमीन खरीदी–बिक्री से जुड़े लोग कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने पहुंचे थे। प्रदर्शनकारी जिस मार्ग पर खड़े थे, वहीं से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव साय का काफिला गुजर रहा था। प्रदर्शनकारियों ने काफिला रोककर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपने की बात कहने लगे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाकर गाड़ी को वहां से निकाला। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झूमाझटकी भी हुई।

    काफिले को प्रदर्शनकारियों ने रोक लिया

    रजिस्ट्री शुल्क बढ़ाने के विरोध में जमीन खरीदी–बिक्री के कारोबार से जुड़े लोग कलेक्ट्रेट प्रवेश द्वार के सामने प्रदर्शन करने और ज्ञापन सौंपने के लिए एकत्रित हुए थे। इसी बीच एक निजी कार्यक्रम से वापस लौट रहे प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण देव साय के काफिले को प्रदर्शनकारियों ने रोक लिया। काफिला के साथ चल रहे फॉलो गार्ड, भाजपा कार्यकर्ताओं और मौके पर मौजूद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को अध्यक्ष की गाड़ी के सामने से हटाने का प्रयास किया, लेकिन वे ज्ञापन सौंपने की मांग पर अड़े रहे। पुलिस के साथ कहासुनी और झूमाझटकी के बीच गाड़ी को आगे रवाना किया गया। झूमाझटकी करने वाले कुछ प्रदर्शनकारियों की पुलिस से शिकायत भी की गई है।


    शुल्क वापस लिए जाने की मांग की

    इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर बढ़ी हुई रजिस्ट्री शुल्क वापस लिए जाने की मांग की। इससे पहले प्रदर्शनकारियों ने पटेल चौक से कलेक्ट्रेट के प्रवेश द्वार तक रैली निकाली और बढ़ी रजिस्ट्री शुल्क के विरोध में नारेबाजी भी की।

    इसे भी पढ़ें- दुर्ग में CG का पहला आईटी पार्क, 35 कंपनियां स्टार्टअप और रोजगार के लिए तैयार, IIT भिलाई और सरकार के बीच MoU

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.